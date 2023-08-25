MSI, Intel'in 14. Nesil İşlemcilerini Sızdırdı

Intel bu yılın sonlarında 14. Nesil masaüstü işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bir şeyler ters gitmeye başladı. "Msı" yanlışlıkla tüm detayları açıkladı. Msı'ın YouTube kanalında Intel'in Raptor Lake-S Refresh kod adlı henüz duyurulmamış 14. Nesil işlemcileri hakkında önemli ayrıntılar içeren bir eğitim videosu tespit edildi.

Intel 14. Nesil işlemciler nasıl olacak?

Msı, Intel'in 14. Nesil işlemcilerinin ortalama olarak 13. Nesilden yüzde üç daha hızlı olacağını belirtiyor. Bu rakam çoğu kişinin beklentisinin altında kalabilir ancak Intel Core i7'nin çoklu iş parçacıklı iş yüklerinde yüzde 17'lik büyük bir artış görüleceği de gelen haberler arasında.

Msı, videoyu yayınladıktan hemen sonra sildi ancak iş işten geçti. Bilgiler çoktan kaydedildi. MSI bu yanlıştan dönse de Intel'in 14. Nesil işlemcilerini sızdırmış oldu. Videoya göre Core i5-14600K ve Core i9-14900K'nın çekirdek sayıları 13. Nesil muadilleriyle aynı kalacak. Ancak Core i7-14700K'nın çekirdek sayılarında bir artış olacak.

Core i7-14700K, sekiz performans ve sekiz verimlilik çekirdeği yerine on iki verimlilik çekirdeği içerecek ve bu da belirli çok iş parçacıklı iş yüklerinde yüzde 17'lik bir iyileşme sağlayacak. Diğer işlemciler de pek beklenen olmasa da Core i7-14700K, kullanıcıları mest edeceğe benziyor. Tabii ki belirtmekte fayda var ki diğer işlemcilerde de sürpriz gelişmeler meydana çıkabilir.

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MSI ayrıca Intel'in 14. Nesil yongalarında herhangi bir mimari değişiklik olmadığını, yani mevcut 13. Nesil yongalarla aynı Intel 7 (10nm) süreci üzerine oluşturulduğunu da ortaya koymuş oldu. Bu, şirketin son BIOS güncellemelerinden de gördüğümüz gibi, bu CPU'ların MSI'ın mevcut Z690 ve Z790 anakartlarında da çalışacağı anlamına geliyor.

MSI'ın videosuna göre 14. Nesil işlemciler aynı zamanda daha yüksek DDR5 frekanslarını ve L3 önbellek iyileştirmelerini de beraberinde getirmiş olacak. Intel'in önümüzdeki ay düzenlenecek Innovation 2023 etkinliğinde 14. Nesil işlemcilerini duyuracağı söyleniyor. PC oyuncuları, 14. Nesil işlemcilerin AMD'nin en yeni X3D işlemcileriyle karşılaştırılmasının sonucunu merak ediyor.

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