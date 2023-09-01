Motorola, uygun fiyatlı Moto G84 modelini tanıttı

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında yükseliş içinde olan Motorola, uygun fiyatlı bir cihaz olan Moto G84'ü kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Cihaz, Snapdragon 695 işlemci ve OLED ekran gibi dikkat çekici özelliklere sahip.

Rekabetinüst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında son dönemde yükseliş içinde olan Motorola, yüksek donanıma sahip modellerin yanı sıra uygun fiyatlı model arayanlara uygun cihazlar da üretmeye devam ediyor. Şirket, yine uygun fiyatlı bir cihazla kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Moto G84, Snapdragon 695 ve OLED ekran ile geliyor

Motorola, fiyatına göre dikkat çekici donanıma sahip olan yeni bir modelle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Moto G84 modelinin ön panelinde 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,55 inç 10 bit OLED ekran bulunuyor. Ekran, 1.300 nitlik parlaklık sunuyor.

Ön panelin üst orta kısmında delik şeklinde f/2,45 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksellik bir özçekim kamerası yer alıyor. Arka panelinde ise ikili bir kamera dizilimi yer alıyor. 1,0 µm piksel ve f/1,88 lensli 50 Megapiksel 1/1,5" sensörlü ana kameraya 118 derece FoV'ye sahip 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ek olarak lensler 30 fps'de 4K videoyu destekliyor ve Otomatik Gece Görüşü özelliğine sahip.

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Kutudan Android 13 ile birlikte çıkacak olan Motorola cihazı, Android 14 ve 3 yıllık güvenlik güncellemelerini alacak. 30W hızlı şarj ile beslenen 5.000 mAh'lık bir bataryaya sahip. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip cihaz, 222 eurodan 8 Eylül'de satışa sunulacak.

Moto G84 özellikleri