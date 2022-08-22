Motorola Edge 30 Fusion performans testinde!

Motorola, son dönemde akıllı telefon pazarındaki hamlelerini sıklaştırdı. Şirket, bu kapsamda 8 Eylül'de biri Edge 30 Fusion olması beklenen üç yeni model piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ayrıca bu telefonun daha önce Çin'de satışa sunulan Moto S30 Pro olduğuna yönelik söylentiler de var. Ancak şimdilik konu hakkında net bir bilgi yok. Son olarak Edge 30 Fusion performans testinde ortaya çıktı.

Motorola Edge 30 Fusion Geekbench'te göründü

Motorola Edge 30 Fusion SM-A042F model numarasıyla Geekbench'te listelendi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1158, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 444 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı kilit teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 888+ işlemcisinden güç alacak. 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, bir 3.0 GHz ARM Cortex-X1 (Kryo 680), üç 2.42 GHz ARM Cortex-A78 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 660 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

Dimensity 1050'ye sahip ilk telefon Motorola Edge (2022) tanıtıldı!

Modelde 6.55 inç Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz tazeleme hızı sunan P-OLED panelin kullanılması söz konusu. Öte yandan 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolamayla satılacak. Zaten Geekbench veri tabanında cihazın 8 GB RAM ile geleceği de belirtiliyor.

Ön tarafta 32 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Akıllı telefon, 68W hızlı şarjı destekleyen 4,400mAh'lik bir pilden beslenecek. Ayrıca kutudan Android 12 tabanlı MyUI arayüzüyle çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!