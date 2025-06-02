Mobil Kapsama Alanı ve Hizmet Kalitesi Denetimi Başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilecek kurumların mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümü yapacağını belirterek, yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demir yolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın kamuoyu görüşüne sunulduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik adımlarla vatandaşın doğrudan yaşadığı deneyime dayalı bir denetim sistemine geçileceğini belirtti. Uraloğlu, "Artık 'İnternet çekmiyor', 'telefon çekmiyor' gibi şikayetler teknik olarak çok daha sağlıklı şekilde izlenebilecek" ifadelerini kullandı.

'SAHA ÖLÇÜM YETKİSİ VERİLECEK KURULUŞLAR BELİRLENECEK'

Bakan Uraloğlu, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini yapacak kurumların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirileceğini açıkladı. Yetki alacak kuruluşların envanterinde; tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurmasının zorunlu olacağını ifade eden Uraloğlu, "Ayrıca bu kuruluşlarda saha ölçüm işini yapacak personel BTK tarafından ölçüm sertifikası verilen kişiler olacak. Bu kapsamda, ölçüm yapacak personel önce teorik ve pratik eğitimden geçirilecek; ardından yapılacak sınavda başarı gösterenler sertifika almaya hak kazanacak" açıklamasında bulundu.

Sahada izinsiz ölçüm yapma döneminin de sona ereceğini belirten Uraloğlu, "Artık yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ölçüm gerçekleştirebilecek. Yapılacak tüm ölçümler, BTK'nın belirlediği teknik kriterlere ve metodolojiye uygun şekilde gerçekleştirilecek. Bu kuruluşlara 5 yıl geçerli yetki belgesi verilecek. Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak. Böylece vatandaşın mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesine ilişkin durumu, nesnel ve karşılaştırılabilir verilere dayanarak takip edilebilecek" dedi.

'KAPSAMA HARİTALARI GÜNCELLENECEK'

Yeni sistem sayesinde, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının da sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yönetmelikle birlikte, yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demir yolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını söyledi.

'STANDARTLARA UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM'

Yönetmelik taslağının, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmecilere yönelik idari yaptırım süreçlerini de kapsadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Mevcut uygulamalarda da idari yaptırımlar söz konusuydu; ancak yeni yönetmelikle özellikle kapsama ve hizmet kalitesine ilişkin denetim standartları daha da yükseltildi. Süreçler daha net tanımlandı ve yaptırımlar daha şeffaf hale geldi. Denetim sonucunda, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi kriterlerini karşılamayan ya da yanıltıcı bilgi sunan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırım uygulanabilecek. Hedefimiz, daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak" dedi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,