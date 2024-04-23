MKE'nin ürettiği ilk milli deniz topu TCG Akhisar'a entegre edildi

Ortaya çıkan son bilgilere göre, MKE tarafından üretilen ilk milli deniz topu resmen TCG Akhisar'a entegre edilmiş durumda. Böylece birçok kritik test ve görevde kullanılabilecek olan ekipmanın, oldukça önemli başarılara imza atması bekleniyor. Tamamen yerli ve milli olan deniz topunun, önümüzdeki dönemde yeni versiyonlarının da gelmesi umuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

İlk milli deniz topu olay yarattı

MİLGEM projesi kapsamında ağır silahlı karakol gemisi TCG AKHİSAR'a başarıyla entegre edilen milli deniz topu, Türk Deniz Kuvvetleri için gelecekte kritik bir önem taşıyabilir. 76/62 mm'lik ölçüleriyle de ülkemiz için bir ilk olan ekipman, resmi olarak 2023 yılının Ekim ayında Deniz Kuvvetleri bünyesine katılmıştı. Deniz topunun zaman içinde başka gemilerde de aktif olarak kullanılması bekleniyor. Bu başarı sayesinde Türk ordusu oldukça yüksek bir maliyetten de kurtulmuş olacak.

Milli Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda; Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE AŞ ile birlikte geliştirilen ilk 76/62 mm Milli Deniz Topumuz TCG AKHİSAR'a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale… pic.twitter.com/jB8q0QGm4D — T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2024

MKE'nin şu an 127 milimetrelik deniz topu için de çalışmalarını son hızıyla sürdürdüğü ifade edildi. Dakikada tam 80 atım yapabilen ekipman, ayrıca 5 farklı atış modu ile birlikte geliyor. En zorlu çatışmalarda bile üstün performans vermesi beklenen deniz topu, standart mühimmat ile 16 km, özel menzilli mühimmat ile de 20 km menzil sağlıyor. Bu gelişmenin, ülkemizin milli savunması için hayırlı olmasını ümit ediyoruz.

Bayraktar Akıncı TİHA, yeni bir başarıya imza attı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce milli savunma sanayi önümüzdeki dönemde nasıl başarılara imza atacak? Siz yerli ve milli teknolojileri yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.