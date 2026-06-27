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ABD'de Türk bilim insanı liderliğindeki ekip, robotik ve protezde çığır açacak yapay kas lifi geliştirdi

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MIT'de görevli Türk araştırmacı Özgün Kılıç Afşar ve ekibi, robotik ve protez teknolojilerinde devrim yaratabilecek, sessiz çalışan ve insan kasından ilham alan 'elektro akışkan kas lifi' geliştirdi.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görevli Türk bilim insanı Özgün Kılıç Afşar'ın da aralarında bulunduğu araştırmacılar, robotik ve protez teknolojilerinde çığır açabilecek yeni bir "elektro akışkan kas lifi" geliştirdi.

ABD'deki MIT'de araştırmacı olarak çalışan Türk bilim insanı Özgün Kılıç Afşar ve İtalya'daki Bari Politeknik Üniversitesi'nden Prof. Vito Cacucciolo liderliğindeki bilim insanları, robotik ve protez teknolojilerinde çığır açabilecek yeni bir buluşa imza attı. Science Robotics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre ekip, elektrik akımının özel bir sıvı içinde oluşturduğu çekim gücüyle hareket eden, tamamen sessiz çalışan ve insan vücuduyla mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanan "elektro akışkan kas lifi" geliştirdi. Türk bilim insanı Özgün Kılıç Afşar, bugüne kadar geliştirilen benzer teknolojilerin ağır, hantal ve genellikle gürültülü hidrolik altyapılara dayandığını belirterek, bu durumun "sistemlerin mobil veya hafif tasarımlara entegrasyonunu zorlaştırdığını" ifade etti. Geliştirdikleri sistemin ise gerçek insan kasından ilham aldığını aktaran Afşar, "Bu konfigürasyonu sadece biyolojik taklit olsun diye değil, sıvıyı kas tasarımı içinde depolamanın bir yolunu bulmak zorunda olduğumuz için seçtik" ifadelerini kullandı.

"İskelete monte edilebilir"

Geliştirilen yapay liflerin tıpkı insan kaslarındaki gibi birbirine zıt çalışan bir yapıda tasarlandığını aktaran Prof. Vito Cacucciolo ise, "Geliştirdiğimiz sistemde bir kas kasılırken diğeri uzuyor" dedi. Günümüzde tasarlanan robotik kolların geleneksel motorlara ihtiyaç duyduğunu ve bunun entegrasyon kısıtlamaları getirdiğini belirten Cacucciolo, "Lif formundaki yapay kaslar, bir robota veya iskelete monte edilebilir ve eklem yerlerinde toplanmak yerine tüm yapıya dağıtılabilir" dedi.

"Destekleyici giysi teknolojileri için çok büyük bir avantaj"

Araştırmada yer almayan bağımsız uzmanlardan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) Profesörü Herbert Shea da çalışmanın taşınabilirlik ve güç yoğunluğu açısından uzun süredir devam eden engelleri aştığını belirterek, "Hareketli parçaların olmaması bu kasları tamamen sessiz kılıyor, bu da protez cihazlar ve destekleyici giysi teknolojileri için çok büyük bir avantaj sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu. - BOSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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