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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Lise Yaz Okulu Yoğun İlgi Gördü

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Lise Yaz Okulu Yoğun İlgi Gördü
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Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen lise yaz okulu, öğrencilerin yoğun ilgisi nedeniyle iki şube halinde gerçekleştirildi. Üç hafta süren programda öğrenciler, tasarım, donanım, yapay zeka ve ölçüm sistemleri dahil dokuz farklı branşta uygulamalı eğitim aldı. Uzman akademisyen ve eğitmenlerin katkı sunduğu eğitimler, mezuniyet töreniyle başarıyla tamamlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyesi'nde, planlanan lise yaz okulu programı yoğun öğrenci ilgisi nedeniyle iki şube şeklinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık üç hafta süren yaz okulu programında öğrenciler; tasarım, donanım, yapay zeka ve ölçüm sistemleri başta olmak üzere mühendislik ve teknoloji alanındaki dokuz farklı branşta uygulamalı eğitim aldı. Alanında uzman akademisyen ve eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde BUÜ Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Adem Uzun, Doç. Dr. Ömer Uysal ve Ali Şir Attila'nın yanı sıra farklı kurumlardan uzman eğitmenler de öğrencilere katkı sundu.

TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi üzerinden planladığı programın iki şubesinde de eğitim süreci başarıyla tamamlanırken, yaz okulu öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreniyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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