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Milletvekili Karayel, BARÜ'de Bilimfest atölyelerini ve kütüphaneyi gezdi

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Milletvekili Karayel, BARÜ'de Bilimfest atölyelerini ve kütüphaneyi gezdi
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İstanbul Milletvekili Karayel, Bartın Üniversitesini ziyaret ederek Bilimfest Bartın atölyelerini ve bölgenin en büyük kütüphanesini gezdi. Ziyarette Karayel'e üniversitenin bilimsel çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verildi, Karayel öğrencilerle sohbet etti.

İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret ederek "Bilimfest Bartın" etkinlik alanını gezdi.

Bartın Üniversitesine gelen Milletvekili Karayel, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve il protokolü tarafından karşılandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede Karayel'e, üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenen "Bilimfest Bartın" etkinlik alanını gezen Karayel, bilim, kültür, sanat ve teknoloji atölyelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programın devamında bölgenin en büyük kütüphanesini de ziyaret eden Karayel, öğrencilerle sohbet etti.

Milletvekili Karayel, misafirperverliklerinden dolayı Rektör Akkaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Akkaya da nazik ziyaretinden dolayı Karayel'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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