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Microsoft, Windows 12'yi 2024'te tanıtacak

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Microsoft, Windows 12'nin 2024'ün Haziran ayında tanıtılacağı iddiaları ortaya çıktı. Acer yöneticisi ve Quanta Computer'ın kurucusu bu iddiayı destekledi.

Microsoft, Windows 11'i ilk olarak 2021 yılında görücüye çıkardı. Tanıtıldıktan sonra birçok güncelleme alan ve günümüzde Copilot gibi yapay zekalı özelliklere kavuşan Windows 11, önümüzdeki yıla kadar eskiyebilir. Acer gibi önemli kaynaklardan gelen yeni iddialar, Windows 12 tanıtım tarihini ortaya koydu.

Acer yöneticisi Windows 12 tanıtımı için 2024'ü hedef gösterdi

Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, yeni Windows sürümü için hazırlıklar tamamlandı. Microsoft, Windows 12'yi 2024'ün Haziran ayında tanıtacak. Acer Yönetim Kurulu Başkanı Junsheng Chen ve Quanta Computer'ın kurucusu Barry Lam'in bu iddiayı desteklediği bildirildi.

Tayvanlı kaynaklara göre her iki sektör yöneticisi, Windows 12'nin önümüzdeki yaz piyasaya sürülmesini bekliyor. Microsoft, Windows 12 için henüz resmi bir açıklamada bulunmamış olsa da, 2024 gibi bir tarih oldukça erken olabilir. Örneğin Windows 10, 2015 yılında ve Windows 11 ise 2021 yılında tanıtıldı.

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Daha önceki sızıntılara göre Microsoft, yeni işletim sisteminde yapay zeka özelliklerini ön plana çıkaracak. Hatta Intel Core Ultra gibi yeni işlemcilerde yer alan entegre yapay zeka çözümlerini destekleyerek masaüstünde yeni bir deneyim başlatacak.

Ayrıca bir süre önce ortaya çıkan bilgiler Microsoft'un abonelik tabanlı bir sisteme geçiş yapabileceğini ortaya koydu. Canary kodlarında yer alan abonelik sürümü; "Cihaz Tabanlı Abonelik" ve "Kullanıcı Tabanlı Abonelik" olarak tanımlanan ifadeleri gözler önüne serdi.

Microsoft, Windows 12 için planlarını doğrulamadı. Ancak bu iddiaların Acer ve Quanta Computer'dan gelmesi merak uyandırdı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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