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Microsoft Store, Windows 11 için kapsamlı güncelleme ile performansını artırıyor

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Microsoft Store, yeni gelecek olan kapsamlı güncelleme kapsamında Windows 11'de eskisinden çok daha iyi bir performans sunacak. Uygulamanın tam %40 oranında daha hızlı sayfa geçişi sağlayacağı söylenirken, arayüz anlamında da çok daha akıcı olması bekleniyor. Windows kullanıcılarını oldukça sevindiren bu gelişmenin, uygulamada yapılacak büyük değişiklerin sadece bir başlangıcı olduğu tahmin ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Microsoft Store, yeni güncelleme ile coşacak

26100 kodlu güncelleme ön izlemesinde ortaya çıkan bu gelişmenin, resmi olarak gerçekleştiği takdirde aplikasyonun kullanıcı sayısını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Microsoft Store ayrıca satın alma butonunun da eskisinden 1.5 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Ünlü Microsoft mühendislerinden Rudy Huyn yeni güncellemenin birçok yenilik getireceğini, böylece kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanacağını da iddia etti.

Ek olarak, uygulamanın açılış süresinin önemli ölçüde azaltılması gündemde. Uygulamanın Windows 11'e özel başka yenilikler sunacağı da konuşulmakta. Ancak bu yeniliklerin Windows 10 işletim sistemine gelip gelmeyeceği şu an için belli değil. Dünya üzerinde bu işletim sistemini kullanan milyonlarca kişi olduğunu düşünürsek, yakın zamanda böyle bir kararın alınması oldukça muhtemel görünüyor. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

'Yapay zeka balonu' patladı! Windows 11 neden kullanılmıyor?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft Store yeni güncelleme ile birlikte istenen başarıyı yakalayabilecek mi? Siz Windows 11 kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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