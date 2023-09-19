Microsoft Paint için yeni özellikler yayınlandı

Microsoft, Paint uygulamasına arka plan silme ve katmanlar özelliklerini ekledi. Bu güncellemelerle Paint, fotoğraf düzenleme ihtiyaçlarınız için Photoshop'un yerini alabilecek bir seviyeye geldi.

Microsoft, Paint için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. En son, arka plan silme özelliği de programa eklendi. Microsoft'un bu kararları alma sebebinin Windows'ta ek bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan profesyonellerin bile fotoğraf düzenleyebilmesi olduğu düşünülüyor. Şimdi de Paint, çok işe yarayacak bir Photoshop özelliği daha aldı.

Paint için faydalı özellik geldi

Windows 11 Paint uygulaması, fotoğraf düzenleme ihtiyaçlarınız için Photoshop'un yerini almaya yaklaşıyor. Microsoft, Paint uygulamasında "katmanlar" özelliğini test ediyor ve uygulamayı tüm oluşturma ihtiyaçlarınız için gerçek bir tuval olarak kullanmanıza olanak tanıyor. Bu özellik şu anda Dev ve Canary Channel Windows Insider'lara sunuluyor.

Microsoft tarafından onaylandığı üzere, Windows Insider'lar bu değişikliği uygulama sürümü 11.2308.18.0'da fark edebilir. Uygulamanın bu sürümünde ekranın en sağında renk paletinin yanında yeni bir Katmanlar bölümü bulunmaktadır. Buradan küçük "+" simgesine tıklayıp tuvalinize yeni bir katman ekleyebilir ve ardından normalde yaptığınız gibi bunun üzerinde çalışabilirsiniz.

Bu, daha önce eski bir güncellemeyle uygulamaya eklenen şeffaflık gibi özelliklere ek olarak sunulmaktadır. Bu küçük bir özellik olsa da, eğer Paint uygulamasını gerçekten bir resim düzenleyici olarak kullanmak istiyorsanız oldukça etkili bir şey. Çünkü birden fazla resimle çalışmayı kolaylaştıracak. Şu an için hala Photoshop'un yerini alamayacak ama hızlı projeler için daha iyi hale gelmiş durumda.

Paint'e yapay zeka dokunuşu: Artık tek tık ile…

Hatırlayacağınız gibi Microsoft, Paint'e başka özellikler eklemekle meşguldü. Daha geçen hafta uygulama, araç çubuğundaki Görüntü bölümünün altında, yalnızca birkaç tıklamayla bir görüntüden arka planı kolayca kaldırmanıza olanak tanıyan bir arka plan kaldırma özelliğine kavuştu.

Microsoft ayrıca ağustos ayında Windows 11'deki Paint uygulamasında tam karanlık modu kullanıma sunarak uygulamanın bilgisayarınızı kullanma şeklinize uyum sağlamasına yardımcı oldu. Her zamanki gibi, bu özelliğin Canary ve Dev Channel Windows Insider'larla testleri tamamlandıktan sonra, işletim sisteminin kararlı sürümünü çalıştıran herkese gelmesi bekleniyor. Bu birkaç hafta veya ay sürebilir.

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