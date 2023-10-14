Microsoft, Linux kurulumu için rehber yayınladı

Microsoft, kullanıcıların Linux işletim sistemini nasıl indirip kurabileceklerini anlatan bir rehber yayınladı. Rehberde dört farklı kurulum yöntemi ve adım adım talimatlar yer alıyor.

Microsoft, şaşırtıcı bir hamleyle kullanıcıların Linux işletim sistemini nasıl indirip kurabileceklerini anlatan bir rehber yayınladı. Windows'a doğrudan rakip olmasa bile, özelleştirilebilir yapısı ve topluluk tarafından geliştirilen özellikleriyle Linux'un yıllardır popüler olduğunu belirtmek gerekiyor.

Microsoft'tan Linux nasıl kurulur rehberi

Microsoft tarafından hazırlanan rehber, Linux kurulumu için dört farklı yönteme değiniyor. Bu yöntemlerin başında Windows içerisine bir Linux yüklemek yatıyorken, ayrıca işletim sistemini ayrı olarak da kurabileceğiniz söyleniyor.

Yazıda her kurulum yöntemi için adım adım talimatlar veriliyorken, kullanıcıların Linux versiyonunu seçmesi konusunda yardımcı olunuyor. Ayrıca Linux paket yöneticileri, mevcut paketlerin nasıl güncelleneceği ve yükseltileceği hakkında bilgiler de bulunuyor.

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Windows Subsystem for Linux (Linux için Windows Alt Sistemi) seçeneği, geliştiricilerin sanal makineye sahip olmadan Windows'ta Linux çalıştırmasına olanak tanıyor. Bu destek ise Windows'u geliştiricilere için daha kullanışlı hale getiriyor.

Windows tabanlı olsa bile, Linux için kurulum kılavuzu yayınlamak oldukça şaşırtıcı görünüyor. Linux'un uzun yıllardır Windows işletim sistemine rakip, açık kaynak alternatifi olarak görüldüğünü belirtmek gerekiyor.

Microsoft, yeni kılavuzuyla birlikte Windows Subsystem for Linux desteğine vurgu yapmak istiyor olabilir. Ayrıca geliştiricilerin, Windows'tan ayrılmadan Linux'a erişebileceğinin de altını çiziyor. Bakalım bu durum kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak.

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