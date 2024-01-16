Microsoft, Halo Battle Royale Oyununu İptal Etti

Microsoft ve Xbox'ın ikonik oyun serilerinden biri haline gelen Halo, çok oyunculu deneyimde kendine özgü bir kitleye sahip. Bu kitleyi battle royale dünyasına taşımak isteyen Microsoft'un, yıllardır geliştirildiği iddia edilen Halo battle royale yapımını iptal ettiği söyleniyor.

Battle royale Halo oyunu yıllar sonra rafa kaldırıldı

Son raporlara göre, birkaç yıldır geliştirilmekte olan bir Halo battle royale oyununun iptal edildiği bildirildi. Ancak Xbox Game Studios'un bugüne kadar oyun için herhangi bir resmi duyuru yapmadığını belirtmek gerekiyor.

"Project Tatanka" kod adlı duyurulmamış proje, uzun süredir geliştirme aşamasındaydı. Halo serisinin geliştiricisi 343 Industries ve daha önce Halo oyunlarında çalışmış Certain Affinity ortaklığında hazırlanıyordu.

12312321

Microsoft tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da, Certain Affinity CEO'su Max Hoberman bazı demeçlerde bulundu. Geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, stüdyonun 343 Industries ile "bugüne kadarki en büyük oyunu" üzerinde çalıştığını belirtti.

Xbox sızıntılarıyla bilinen Shpeshal Nick ise son podcast'inde Project Tatanka'nın yıllar süren geliştirme sürecinin ardından iptal edildiğini iddia etti. Projenin iptali için herhangi bir neden belirtmedi, ancak battle royale modasının eskidiği düşünülüyor.

Project Tatanka aslında iptal edilen ilk Halo oyunu değil. Daha önce Ensemble Studios'un çok oyunculu bir Halo oyunu üzerinde çalıştığını ve bu projenin Microsoft tarafından iptal edildiğini biliyoruz. Hatta Microsoft, Halo Wars'ın ardından stüdyoyu tamamen kapatmaya karar vermişti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.