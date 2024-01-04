Microsoft Edge Artık Yapay Zeka Tarayıcısı Olarak Adlandırılıyor

Edge artık bir tarayıcıdan daha fazlası olacak. Çünkü Microsoft, artık Edge için Yapay Zeka Tarayıcısı ismini kullanmaya başladı. Bu sayede Microsoft yepyeni bir akımın öncüsü olabilir. Bu yıl piyasaya çıkacak ürünlerin kendilerini yapay zeka cihazı olarak faturalandırmasını bekleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Microsoft artık mobil cihazlarda Edge için "Yapay Zeka Tarayıcısı" adını kullanıyor!

Microsoft, Edge internet tarayıcısını yeniden markalandırmaya çalışıyor. Edge, masaüstünüzün kenarında tek başına duruyordu. Çoktan teknoloji tarihinin tozlu raflarında yerini almıştı. Ta ki Microsoft onu tekrar canlandırmaya çalışana kadar.

Şimdi Microsoft, Edge'in yapay zekanın en ileri noktasında olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Şirket yerel tarayıcısına "Microsoft Edge: AI Tarayıcı" adını vermeye başladı. Bu değişiklik kulağa önemsiz gelebilir. Ancak bu durum yeni bir akımın habercisi olabilir. Microsoft'un ardından birçok şirket yapay zeka ismini ürünlerine ekleyebilir.

Microsoft Copilot nedir? Copilot nasıl kullanılır?

Artık Microsoft uygulama mağazası sayfalarını güncelledi. Böylece bu takma ad, Google Play Store'da ve Apple'ın App Store'unda Edge'i ararken görünüyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı Play Store'da tarayıcı küçük harflerle ifade edilmiş. Zaten Microsoft, geçen yıl Bing AI özelliklerini ekledikten sonra Edge için yapay zeka destekli tarayıcınız adını kullanmıştı.

Ancak artık mobil uygulamayı indiren kişiler için yapay Zeka daha çok ön plana çıkıyor. Uygulamanın açıklaması artık Bing aramasını takip eden yerleşik Copilot sohbet robotu ile tarayıcının GPT-4 yeteneklerinden bahsediyor. Tarayıcı ayrıca yardımcı pilot aracılığıyla erişilebilen OpenAI'nin DALL-E 3 AI görüntü oluşturucu modeline de erişiyor.

Ancak Microsoft Store'da Edge'i aradığınızda bu markalamaların hiçbiri göremeyeceksiniz. Bunun nedeni ise tüm Windows işletim sistemine sahip bilgisayarların zaten Edge ile stoklanmış olmasıdır.