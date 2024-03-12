Microsoft Copilot Windows 10 Kullanıcıları İçin Kullanıma Sunuldu

Microsoft, yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'u ilk olarak 2021'de piyasaya sürdüğü Windows 11 işletim sistemine entegre etti. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alınmasıyla birlikte geçtiğimiz sene Windows 10 için de test edildiği ortaya çıktı. Yapay zeka aracının şu anda ise nihayet kademeli olarak kullanıma sunulduğu görüldü. İşte Windows 10 kullanıcılarının Microsoft Copilot hakkında bilmesi gerekenler…

Microsoft Copilot nedir, Windows 10 kullanıcıları neler yapabilir?

Microsoft Copilot, sorduğunuz hemen her soruya cevap verebilecek bir araç. Örnek vermek kendisinden bir şiir yazmasını isteyebilirsiniz. Bununla beraber bir kişi hakkında neler bildiğini sorabilir, ayrıyeten bilgisayarınızın ses seviyesini ayarlama gibi belirli komutlar da verebilirsiniz.

Microsoft Copilot, Windows 10 için ilk olarak Kasım 2023'te beta kullanıcılarına yayınlandı ve test süreci başlamış oldu. Uzun bekleyişlerin ardından geçtiğimiz hafta itibariyle ise nihayet tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı.

Yapay zeka aracına, görev çubuğunda yer alan Bildirim butonunun yanındaki Copilot simgesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer ilgili buton belirttiğimiz konumda görünmüyorsa, henüz sizin için sunulmamış demektir. Bu noktada beklemekten başka yapacağınız pek de bir şey yok gibi görünüyor.

Windows'tan çalışanları rahatlatan Copilot güncellemesi!

Nasıl kullanılır?

Copilot butonuna tıkladıktan sonra araç başlatılacak ve bir sohbet açılacaktır. Bu sohbette yapay zekaya istediğinizi söyleyebilirsiniz. Fakat bundan önce nasıl bir konuşma tarzı istiyorsanız, "Yaratıcı", "Dengeli" ve "Duyarlı" seçeneklerinden birini işaretleyerek belirleyebileceğinizi söyleyelim.

Örnek olması açısından şunlar gibi mesajlar yazabilirsiniz;

Bana "Emir" adlı bir arkadaşım için şiir yaz.

Bana siyah renkli, yeşil gözlü bir kedi resmi oluştur.

Microsoft şirketi hakkında bilgi ver.

Ses seviyesini X'e yükselt.

Google Chrome'u aç.

X adlı uygulamayı başlat.

Microsoft Copilot'a "X adlı uygulamayı başlat" gibi bir komut verildiğinde, yanlış bir işlem yapmamak adına bir onay istediğini belirtelim.

Test ettik

Windows 10 üzerinden Microsoft Copilot yeteneklerini test ettik. İlk olarak ShiftDelete.Net Haber Müdürü Mert Can Aka'yı sorduk. Akabinde bilgisayarın ses seviyesini değiştirdik. Son olarak da bir şiir yazdırttık ve kedi resmi oluşturttuk. İlgili ekran görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.