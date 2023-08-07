Meta'nın Threads Platformuna Web Sayfası ve Yeni Özellikler Geliyor

Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads piyasaya çıkalı 1 ay oldu. Temmuz ayının başında ortaya çıkan yeni platforma birçok kullanıcı kaydoldu ve aktif olarak kullanmaya başladı. Bununla birlikte Elon Musk ve Threads'in kurucusu Mark Zuckerberg'in arasını da bozan uygulamaya sonunda web sayfası gibi "büyük" yeni özellikler geliyor. İşte geçte olsa gelecek olan Threads web sayfası ve yeni özellikler hakkında detaylar…

Geç olsun güç olmasın: Sonunda geliyor!

Son gelen bilgilere göre, bu bilgiler Meta'nın patronu Mark Zuckerberg'ten geliyor, Threads'e hem bir web sürümünün hem de gelişmiş aramanın geleceğini doğruluyor. Meta'nın yeni çıkan platformundaki ciddi eksikler bir nevi kapanıyor diyebiliriz. Şu anda Threads'e erişmenin tek yolu mobil uygulaması bu nedenle kullanıcıları tarafından en çok istenen özelliklerden biri masaüstü platformlarda çalışan bir web sürümüdür.

Evet bazıları için bu durum bir sorun değil kullanıcıların bir kısmı sosyal medya uygulamalarına sadece telefon ve tabletleri ile giriş yapmakta. Ancak bazılarıysa bu durum ciddi bir problem. Sosyal medya yönetimi, içerik üreticiliği gibi işler yapan kişiler için tüm platformlara web sürümü üzerinden giriş yapmak büyük bir nimet. İşleri oldukça kolaylaştırıyor.

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Threads ilk çıktığı 6 Temmuz 2023 gününden beridir bu özelliğe kapalı. "www.threads.com" alan adı satın alınmış fakat adrese gidildiğinde herhangi bir sonuçla karşılaşmıyoruz. Önümüzdeki haftalarda platforma web üzerinden erişebileceğiz ve bunun yanında "gelişmiş arama" özelliği de platforma eklenecek. Çünkü kullanıcılar şu an birkaç büyük hesap dışında arama yapma şansına sahip değiller.

İşin Mac ve iPad tarafına gelirsek Threads için hala bir şey gözükmüyor. Meta'da çalışan mühendislerden birinin açıklamalarına göre ekip iPadOS ve MacOS platformları için çalışıyor fakat uygulamalarda hala hatalar var ve ekip vakit yetersizliğinden ötürü bu hataların üzerine fazla eğilmemiş.

Meta ne zaman bu sorunlara eğilir bilemeyiz ancak şunu biliyoruz: Öyle ya da böyle bu sorunlar da platformun geçen haftalarda yaşadığı büyük kullanıcı kaybına sebep oluyor. Peki siz Threads web sayfası ve yeni gelecek özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…