Merkezefendi Belediyesi Bilim Merkezi Hizmete Hazırlanıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan Bilim Merkezi, geleceğe ışık tutacak bir merkez olacak. Merkezde evren, galaksi, uzay bilimleri ve havacılık ile ilgili simülasyonlar ve düzenekler yer alacak. Ayrıca çok amaçlı bir salon, laboratuvarlar ve kütüphane gibi sosyal alanlar da bulunacak.

Merkezefendi Belediyesi'nce yapımı gerçekleştirilen Bilim Merkezi, hizmet vermek için gün sayıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Önemli projelerimizden biri olan ve geleceğe adeta ışık tutacak merkezimiz, bilimin yuvası olacak" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan, Selçukbey Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Bilim Merkezi'nde çalışmalar büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sona erdiğinde Merkezefendi'ye bambaşka bir hava katacak olan Bilim Merkezi, 4 bin 492 metrekare kapalı alandan ve bodrum katı, yer katı ve gök katı olmak üzere üç kattan oluşuyor.

PLANETARYUM UZAYDAYMIŞ HİSSİ VERECEK

Merkezde evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimleri ve havcacılık ile ilgili simülasyonlar ve düzenekler, gök cisimlerine ait yapay olarak hazırlanan görüntülerin özel yansıtıcı ve efekt kullanarak, kubbe halinde bulunan tavanlara yansıtarak gösterileceği, izleyicilerine uzaydaymış hissi verecek olan planetaryum, Mars simülasyonu ve topraksız tarım ile ilgili çalışmalar yer alıyor. Ayrıca eğitim ve kütüphane olarak hizmet verebilecek çok amaçlı bir salon, robotik, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ve teknik hacimler gibi sosyal alanlar da bulunuyor.

"ORTAK BİR ÖĞRENME VE PAYLAŞMA ALANI OLUŞTURACAK"

Bilim Merkezi'nin gençlere yapılan en verimli yatırımlardan biri olacağını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eğitime ve bilime her zaman destek olduklarını söyledi. Başkan Doğan, "Geleceğin aydınlık yarınlara taşınmasında bilim ve teknolojiye verdiğimiz değerle birlikte ilçemize birçok proje kazandırdık. Bu projelerimize en kısa zamanda Bilim Merkezimiz de eklenecek. Merkezefendi'nin vizyonuna yakışacak ve çehresini değiştirecek merkezimizde gelecek nesiller bilimle buluşacak. Geniş bir yelpazede bilimsel etkinlikleri barındırarak, öğrenmeyi ve keşfetmeyi keyifli hale getirecek merkezimiz ile hem gençlerimizin ve hemşehrilerimizin gelişimine hem de teknolojinin ilerlemesine katkı sağlayacağız. Bilim Merkezimiz, her yaştan bilim severleri bir araya getirerek, ortak bir öğrenme ve paylaşma alanı oluşturacak. Bilim Merkezimizi en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız" diye konuştu.