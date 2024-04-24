Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV'sini tanıttı

Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV'sini resmi olarak tanıttı. 1979'dan beri ikonik hale gelen G Serisi, şimdi yeni bir teknolojik dönemi temsil ediyor. Elektrikli G-Class, içten yanmalı versiyonlarına kıyasla daha fazla teknoloji ve off-road kapasitesi sunuyor. İşte bu yeni elektrikli SUV'nin fiyatı ve özellikleri:

Elektrikli Mercedes G Serisi fiyatı ve özellikleri

Elektrikli G Serisi, dört elektrik motoruyla çalışıyor ve her tekerlek için bir motor kullanıyor. G 580 with EQ Technology olarak adlandırılan bu yeni G Serisi, 116 kWh'lik bir bataryaya sahip ve 0-100 kilometre hıza 4.7 saniyede ulaşabiliyor.

Yeni G Serisi, G-Turn ve G-Cornering gibi yeni teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor. G-Turn, aracın kendi ekseni etrafında dönmesini sağlarken, G-Cornering sıkı dönüşlerde iç arka tekerleklerin hızını azaltarak daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Batarya, 1 inç kalınlığında bir koruyucu plakayla korunmuş ve 57,6 kilogram ağırlığında.

Elektrikli G Serisi için önemli değişiklik! İsmi…

İşte tamamen elektrikli Mercedes-Benz G Serisi SUV'nin özellikleri:

Dört elektrik motor: Her tekerlek için bir elektrik motoru ile donatılmış, bu da gelişmiş güç ve çekiş sağlıyor.

G-Turn teknolojisi: Aracın kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayarak sıkı manevralar yapma yeteneği sunuyor.

G-Cornering: Sıkı dönüşlerde iç arka tekerleklerin hızını azaltarak daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

116 kWh batarya kapasitesi: Yüksek kapasiteli batarya, 402 kilometre EPA menzili sunuyor ve karbon fiber bir kaplama ile güçlendirilmiş.

Su geçirmezlik ve dayanıklılık: Araç, suyun içinde 33.5 inç derinliğe kadar yüzebiliyor ve diğer G-Class modellerinden daha fazla dayanıklılık sağlıyor.

Yerden yükseklik ve Off-Road yetenekleri: Elektrikli G Serisi, ek yerden yükseklik ve daha fazla yaklaşım açısıyla donatılmış, bu da off-road performansını artırıyor.

Hızlı şarj yeteneği: 200 kW'a kadar hızlı şarj kapasitesi sunuyor, bu da hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Yüksek performans: 579 beygir gücü ve 0-100 km hıza 4.7 saniyede ulaşabilme kapasitesi ile yüksek performans sunuyor.

İç tasarım ve teknoloji: 12.3 inç dokunmatik ekran ve gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılmış.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Elektrikli olduğu için sıfır emisyon sunuyor ve Mercedes'in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tasarlanmış.

Batarya teknolojisi, Mercedes'in Sila ortaklığından elde edilen silikon-anot teknolojisini kullanmıyor, ancak dayanıklılık ve verimlilik konusunda ileri düzeyde. Elektrikli G Serisi, su geçirmez özelliği sayesinde diğer G Serisi modellerinden 5.9 inç daha derin suda hareket edebiliyor. Mercedes-Benz elektrikli G Serisi SUV aracın başlangıç fiyatının 180 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mercedes-Benz, elektrikli G Serisi ile elektrikli SUV pazarında yeni bir sayfa açıyor. CEO Ola Källenius, elektrikli araçlara olan talebin bölgeler arasında farklılık gösterdiğini belirtiyor. Ancak yine de Mercedes, 2024'te elektrikli G Serisi'nin teslimatlarına başlayacak. Bu yeni elektrikli SUV, Mercedes'in elektrifikasyon hedeflerine bağlı kalması açısından önemli ve şirketin gelecekteki başarısı için kritik bir rol oynayabilir.

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