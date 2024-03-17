Üye Girişi
Haberler

Mercedes-Benz Vision EQXX, enerji verimliliği rekoru kırdı

Güncelleme:

Mercedes-Benz'in Vision EQXX konsepti, 100 km'de 7,4 kWh enerji harcayarak rekor bir enerji verimliliği elde etti. Araba, Suudi Arabistan'dan BAE'ye 1010 km'lik bir yolculuğu 14 saat 42 dakikada tamamladı ve 33°C'yi aşan sıcaklıklarda enerji verimliliğini korudu. Ayrıca batarya, Dubai'ye vardığında hala 309 km menzile sahipti.

Elektrikli otomobiller, uzun yıllardır enerji verimliliği konusunda tartışma konusu haline geldi. İçten yanmalı araçlara kıyasla menzilde sınıfta kalan elektrikli otomobiller, Mercedes ile yeni bir sayfa açıyor olabilir. Alman otomotiv devi, konsept aracının 100 km'de rekor kıran bir enerji verimliliğine ulaştığını açıkladı.

Mercedes-Benz Vision EQXX 100 km'de 7,4 kWh enerji harcadı

Mercedes-Benz, Vision EQXX konseptiyle elektrikli otomobil verimliliğinin sınırlarını zorladı. Otomobil, kısa süre önce Suudi Arabistan ve BAE'de test edildi. Çöl koşullarında 1010 km menzillik bir yolu 100 km'de 7,4 kWh gibi dikkat çeken bir enerji skoruyla tamamladı.

Rekor kıran yolculukta Vision EQXX; Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden BAE'nin Dubai kentine 14 saat 42 dakikada gitti. EQXX, 33° C'yi aşan sıcaklıklara rağmen enerji verimliliğini koruyarak, Almanya'dan İngiltere'ye yapılan bir sürüşün mesafe rekorunu geride bıraktı.

132132132

Dikkat çekici bir diğer detay ise batarya, Dubai'ye vardığında hala 309 km menzile sahipti. Koşullar sabit kalsaydı, Mercedes EQXX'in tek bir şarjla toplamda yaklaşık 1319 km yol kat edebileceği dile getirildi.

Çölde yapılan test yolculuğu, Vision EQXX'in verimlilik sistemlerini gözler önüne serdi. Ayrıca Mercedes, elektrikli araç menzilini önemli ölçüde azaltabileceğini ve zorlu sıcaklıklara dayanabileceğini kanıtladı. Bu kapsamda ısı pompası, bataryayı etkilemeden motoru korumayı başardı. Ayrıca güneş panelleri ise yol boyunca 1,8 kWh enerji toplayarak 24 km ekstra menzil ekledi.

Mercedes, çöl sürüşünden çıkarılan derslerin gelecekteki elektrikli araçlarda verimliliği artıracağını söyledi. Vision EQXX ise uzun mesafeli elektrikli ulaşım için sınırları zorlamaya devam ediyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Suudi Arabistan Mercedes Dubai Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title