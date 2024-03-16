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Mercedes-Benz, Apptronik robotlarının pilot fabrikası olacak!

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Mercedes-Benz, Apptronik ile yapılan anlaşma kapsamında insansı robotları kullanarak üretim yapacak ve pilot fabrika olacak.

Sanayi devrimiyle birlikte endüstri hamleleri de başladı. İlk etapta tek vardiya çalışan fabrikaların ardından 7/24 üretim yapan fabrikalara geçiş ve onun ardından robotlarla dolu fabrikalara. Günümüzde ise karanlık fabrikaları ve insansı robotları konuşuyoruz. Alman otomotiv devi Mercedes-Benz ise bu kervana katılma kararı aldı ve dev bir anlaşma imzaladı. Apptronik ve Mercedes-Benz arasında yapılan anlaşmanın detayları haberimizde…

Mercedes-Benz, Apptronik robotlarının pilot fabrikası olacak!

İnsansı robot dünyasına giriş hızla başladı. Geçtiğimiz dönemlerde Amazon, Agility firması ile anlaşma yapmış ve firmanın robotlarını kendi transfer merkezlerinde test etmeye başlamıştı. Tamamen otonom insansı robotlarla sağlanan transferlerde bazı aksaklıklar yaşansa da genel olarak robotlar üzerlerine düşen görevi yerine getirmişti.

Bunun devamında otomotiv devleri "karanlık fabrikalar" konsepti ile 7/24 kesintisiz üretim yapan fabrika modelleri ile ilgilenmeye başladı. Bununla birlikte Alman otomotiv markası BMW, 2024 Ocak ayında Figure firması ile anlaşmış ve markanın insansı robotlarının pilot test merkezi halini almıştı. Şimdiyse Mercedes-Benz ve Apptronik arasında yapılan anlaşma gündemde.

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Austin merkezli robot girişimi Apptronik'e göre Mercedes-Benz ile yapılan işbirliği kapsamında üretimin büyük kısmında insansı robotlar kullanılacak. Bununla beraber firma büyük oranda test imkanı yakalamış olacak. Ayrıca Mercedes-Benz fabrikaları bu test ve kullanım süreçlerinde Apptronik firması için bir pilot merkez unvanını alacak.

Anlaşmayla ilgili olarak diğer detaylar paylaşılmadı. İşbirliğinin maddi büyüklüğü vb. gibi durumlar hakkında genel bir bilgi yok. Ancak artan trendler göz önüne alındığında Mercedes-Benz'in de insansı robotlar hakkında büyük yatırımlar yapacağını söyleyebiliriz. Öyleki Figure ve BMW arasında yapılan anlaşmanın değeri 675 milyon dolar olarak bildiriliyor.

Yapılan anlaşmalara bakıldığında önümüzdeki birkaç yıl düzenli bir gelir elde edilmesi beklenmiyor. Ancak ilk test süreçlerinin atlatılmasıyla birlikte düzenli gelir elde edilmesi ve markaların bu anlaşmalar ile büyük kar getirisi elde etmesi amaçlanıyor.

Peki siz Mercedes-Benz ve Apptronik arasında yapılan anlaşma hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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