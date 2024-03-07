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Mercedes-Benz, 2030'a kadar satışların yüzde 50'sini elektrikli araçlardan oluşacak

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Mercedes-Benz, yatırımcılarla yaptığı toplantıda elektrikli projelerini ele aldı. Şirket, 2030 yılına kadar satışlarının yüzde 50'sini elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor.

Mercedes-Benz, yatırımcılarla yaptığı son toplantıda, elektrikli projelerini ele aldı. 2030'a kadar tam elektriğe geçmeyeceğini söyleyen Mercedes, bazı spekülasyonlara yol açtı. Son iddialar şirketin elektriğe geçiş planlarından vazgeçtiğini ortaya koydu. Ancak konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Mercedes : 2030'a kadar satışların yüzde 50'si elektrikli olacak

Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda Daimler CEO'su Ola Källenius, Mercedes-Benz'in elektrifikasyona yönelik önceki hedeflerini değiştirdiğini dile getirdi. Bu kapsamda elektrikli araç pazarının beklendiği kadar hızlı büyümemesi nedeniyle 2030'a kadar tam elektrikli olmayı hedeflemediklerini aktardı.

Bu açıklama ise Mercedes'in elektrikli araç planlarını "terk ettiği" şeklinde bir yankı uyandırdı. Ancak Mercedes-Benz söylentilere yanıt vererek, elektrifikasyona dönüşüme devam edeceklerini bildirdi. Şirket, 2030 yılına kadar satışlarının yüzde 50'sini elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor.

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Alman üretici, yüzde 50 hedefini ilk olarak geçtiğimiz aylarda duyurdu. Ancak o zamanki elektrifikasyon yol haritasına göre ilk hedef 2025 yılına kadar yüzde 50'ye ulaşmaktı. Uzun vadeli plan ise 2030'dan itibaren yalnızca sıfır emisyonlu modellerin satılmasıydı.

Piyasa koşullarının zaman çizelgesini etkilemesiyle birlikte, planlar da değişti. Mercedes artık 2030'a kadar yüzde 50'lik paya ulaşmayı hedefliyor. Ancak şirket, elektrifikasyon konusunda kararlılığını sürdürdüğünün altını çizdi.

Benzer bir hamle ise daha önce Audi'den geldi. Otomotiv devi, 2026 yılına kadar ürün yelpazesini tamamen elektrikli hale getirmek istiyordu. Ancak benzinle çalışan modeller sunmaya devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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