Meizu, amiral gemisi serisini genişletiyor

Meizu, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir duyuruyla akıllı telefon operasyonlarını sonlandıracağını açıkladı. Buna göre şirketin odak noktası yapay zeka çözümleri olacak. Ancak Çinli üretici, Meizu 21X modeliyle amiral gemisi serisini genişletmeye hazırlanıyor.

Meizu 21X ortaya çıktı

Meizu'nun yeni akıllı telefonu, kısa süre önce Çin'den 3C sertifikasyonu alarak Meizu 21 serisinin son modeli olacağı sinyalini verdi. Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre, sertifikasyon sürecinden geçen telefonun Meizu 21X olarak adlandırılacak.

Sertifika belgeleri, telefonun Meizu için Fuzhikang Precision Electronics tarafından üretildiğini ve M468Q model numarasını taşıdığını ortaya koydu. Ayrıca 66W hızlı kablolu şarj özelliğini de destekleyecek. Cihazın Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacağı ve 5500mAh bataryadan besleneceği düşünülüyor.

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Bu yapılandırma ise Snapdragon 8 Gen 3'e sahip Meizu 21 ile yarışacağını gösteriyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Meizu 21; 6.55 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğe sahip bir OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 1800 nit tepe parlaklık ve 1920 Hz PWM karartma sunuyor.

Bununla beraber akıllı telefonun 8 GB / 16 GB RAM varyantları bulunuyorken, depolama alanı tarafındaysa 256 GB / 512 GB seçenekleri mevcut.

Meizu 21 fiyatı;

Meizu 21 8 GB RAM + 256 GB: 480 dolar

Meizu 21 12 GB RAM + 256 GB: 520 dolar

Meizu 21 12 GB RAM + 512 GB: 565 dolar

Meizu yeni modelle ilgili teknik özellikleri, fiyatlandırmayı veya lansman tarihini açıklamadı. Ancak 3C sertifikası yakında duyurulabileceğinin sinyalini veriyor.