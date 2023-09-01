Meizu 21 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

Meizu'nun yeni amiral gemisi modelleri 21 ve 21 Pro için tarih verildi. Seri, 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Meizu 21, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Flyme OS 10 işletim sistemi ile gelecek. Tasarımı iPhone modellerini andıran cihaz, köşeli ve şık bir görünüme sahip olacak.

Meizu çok yakında yeni amiral gemisi modellerini içeren Meizu 21 ailesini tanıtacak. Bünyesinde 21 ve 21 Pro modellerini barındıracak olan seri, muhtemelen 2024'te karşımıza çıkacak. Gelin Meizu 21 serisinin ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

Performanstan ödün vermeyecek!

Meizu'nun yeni amiral gemisi modelleri 21 ve 21 Pro için tarih verildi diyebiliriz. Bugün gelen bilgilere göre 2024'ün ilk çeyreğinde karşımıza çıkacak olan Meizu 21'in bazı özellikleri de şimdiden ortaya çıktı. Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak olan Meizu 21 modelleri, Flyme OS 10 işletim sistemi ile çalışacak.

Arka tarafında dikey kamera kurulumuna yer veren Meizu 21, ana kamera olarak 50 Megapiksellik OIS destekli bir sensör kullanıyor. Bu kameranın hemen altında ultra geniş açılı kamera taşıyan Meizu 21, muhtemelen Pro modelinde bir telefoto kameraya da yer verecek. Ayrıca arka tarafta daire şeklinde yer alan Led flaşın RGB olduğunu söylemekte fayda var.

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Meizu 21'in tasarımına baktığımızda ise cihazın iPhone modellerini andıran bir tarzı olduğu gözden kaçmıyor. Köşeli tasarımla gelecek olan cihaz, ön tarafta düz bir ekran kullanmayı tercih etmiş. Cihazın sağ tarafına ses ve güç tuşunu konumlandıran şirket, sol tarafı tamamen boş bırakmış. Logosunu kamera gibi kasanın arkasına dikey şekilde yerleştiren Meizu, bence genel olarak şık ve sade bir tasarıma sahip.

Genel olarak baktığımızda cihaz hakkında pek detay olmasa da, Snapdragon 8 Gen 3 gibi bir işlemcinin kullanılması diğer özelliklerin de iyi olduğunu gösteriyor. Bakalım 2024 yılında karşımıza çıkacak olan Meizu 21 ailesi başka ne gibi özelliklere sahip olacak? Siz Meizu 21'in tasarımını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.