Meizu 21 Serisi Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Meizu, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için Meizu 21 serisi üzerinde çalışıyor. MIIT veri tabanında ortaya çıkan bir telefon, tasarım ve teknik özellikler hakkında bilgi veriyor. Telefonun Galaxy S23 ve iPhone 15 serisine benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanılacak ve performansıyla dikkat çekecek. Akıllı telefonun tanıtım tarihi henüz belli değil.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için faaliyetlerini sürdüren Meizu, bu yılın başında tanıtılan Meizu 20'nin halefi üzerinde çalışıyor. Meizu 21 serisiyle ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı paylaşılmadı, bu nedenle nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda birçok soru işareti var. Ancak bu an itibariyle değişmiş gibi görünüyor, zira kısa bir süre önce ortaya çıkan bir rapor cihazların bazı teknik özelliklerini ve tasarımını ortaya koyuyor.

Meizu 21 MIIT veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan Meizu 21 serisinden bir telefon M461Q model numarasıyla MIIT veri tabanında ortaya çıktı. Şu an için bu cihazın ismi belli olmasa da sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre standart modelle karşı karşıyayız.

Meizu 21, tasarım açısından Galaxy S23 ve iPhone 15 serisi büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Burada arka kamera kurulumu ve delikli ekran tasarımı Samsung'un amiral gemileri andırırken, keskin ve köşeli kenarları Apple'ın akıllı telefonlarını akıllara getiriyor.

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Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, yeni işlemcinin lansman tarihini Ekim 2023 olarak belirlenmiş durumda. Yeni işlemci, şirketin her yıl düzenlenen Snapdragon Zirvesi'nde kendisini gösterecek. Hawaii'nin Maui kentinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etinlik 24-26 Ekim tarihlerinde kapısını açacak.

Yeni işlemci tanıtım tarihinin yanı sıra performansıyla da şaşırtacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan işlemci 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

50 Megapiksel arka kamerayla gelmesi beklenen akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli değil. Ancak selefine benzer bir tanıtım takvimini izlemesi muhtemel. Bu durumda da 2024'ün ilk çeyreği öne çıkıyor.

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