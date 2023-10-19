Meizu, bugün beklenmedik bir video ile gündeme geldi. Yarın tanıtacağı yeni modelini bugünden duyuran Meizu, görünüşe göre Classic adlı bir model ile karşımıza çıkıyor. İşte Meizu'nun yarın tanıtılacak yeni modeli Meizu 20 Classic.

Meizu, bugün beklenmedik bir video ile gündeme geldi. Yarın tanıtacağı yeni modelini bugünden duyuran Meizu, görünüşe göre Classic adlı bir model ile karşımıza çıkıyor. İşte Meizu'nun yarın tanıtılacak yeni modeli Meizu 20 Classic.

Meizu 20 Classic yarın tanıtılacak!

Meizu, bir anda yepyeni bir modelle karşımıza çıktı. Daha önce adını hiç duymadığımız Meizu 20 Classic, şirketin paylaştığı tanıtım videosunda göründü. Bu yıl Mart ayında Meizu 20 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi seriye Classic adlı yeni bir modeliyle piyasaya giriş yapacak. Hem de yarın.

Paylaşılan video sonrasında ortaya çıkan iddialara göre 16 GB RAM bellek ve 512 GB depolama ile gelecek olan Meizu 20 Classic, Meizu 20 serisinden genel hatlarıyla ayrılmayacak. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alması beklenilen cihazın, 4700 mAh'lik bir pile ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniliyor.

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Meizu'nun bu ani atağı nedeniyle cihaz hakkında şimdilik fazla bir bilgi yok. Ancak merak etmeyin. 24 saat geçmeden Meizu'nun yeni modeli hakkında tüm bilgiler elimizde olacak. Yine de merak edenler için aşağıya Meizu 20'nin özelliklerini bıraktık. Bakalım Meizu yeni Classic modeli için ne kadar fiyat biçecek?

Meizu 20 özellikleri!