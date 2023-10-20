Meizu 20 Classic: Teknik Özellikler ve Fiyatı

Meizu, Meizu 20 serisine yeni bir model olan Meizu 20 Classic'i tanıttı. Classic, vadettiği özelliklerle dikkat çekiyor. İşte Meizu 20 Classic'in teknik özellikleri ve fiyatı.

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Meizu, kısa süre önce Meizu 20 serisine yeni bir model daha ekledi. Classic adlı Android amiral gemisi bu model, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Meizu 20 Classic teknik özellikleri ve fiyatı…

Meizu 20 Classic özellikleri ve fiyatı

Meizu 20 Classic, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Meizu 20 modelinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak ek renk seçeneği ile tüketici karşısına çıktı. Yani iki model arasında teknik özellikler bakımından bir fark yok.

Meizu 20 Classic modeli, 6.55 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte OLED bir ekrana sahip. Bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. 16 GB RAM'e sahip olan ve 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri olan cihaz, Qualcomm tarafından üretilen amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2'den güç alıyor.

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Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üç tane kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla OIS teknolojisi ile desteklenen 50 Megapiksel ana kamera, 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü şeklinde.

Meizu 20 Classic modeli, 67 W Super mCharge ile beslenen 4.700 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bununla beraber 3D Ultrasonic parmak izi okuyucusuna sahipken, bağlantı özellikleri ise 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve NFC.

Meizu 20 Classic teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.55 inç – FHD+ OLED 144 Hz yenileme hızıRAM: 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GBİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2Arka Kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 16 Megapiksel – Derinlik sensörü: 5 MegapikselÖn Kamera: 32 MegapikselBatarya: 4.700 mAhŞarj Hızı: 67 W Super mChargeParmak İzi Okuyucu: VarBağlantı: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC

Meizu 20 Classic fiyatı:

Meizu 20 Classic 16 GB RAM + 256 GB fiyatı: 423 dolar

Meizu 20 Classic 16 GB RAM + 512 GB fiyatı: 464 dolar

Yeşil, demir grisi ve Yusheng beyazı renk seçenekleri ile piyasaya sürülen akıllı telefon, siparişlere açıldı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.