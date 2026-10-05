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MCBÜ PARGE TURNA Takımı TEKNOFEST'te finansal teknolojilerde Türkiye ikincisi oldu

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MCBÜ PARGE TURNA Takımı TEKNOFEST'te finansal teknolojilerde Türkiye ikincisi oldu
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden PARGE: TURNA Takımı, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu Finansal Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu. Yapay zeka destekli KAPAN projesi, kiralık hesap ağlarını tespit ederek kara para aklamayla mücadelede analistleri destekliyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan PARGE: TURNA Takımı, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'da Finansal Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu. Öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka destekli KAPAN projesi, kiralık hesap ağlarını tespit ederek kara para aklamayla mücadelede analistlere destek sağlıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerinden oluşan PARGE: TURNA Takımı, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu kapsamında düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye ikinciliği elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'da mücadele eden MCBÜ öğrencileri, geliştirdikleri projeyle önemli bir başarıya imza attı.

Yapay zeka ile şüpheli hesap ağlarını tespit ediyor

PARGE: TURNA Takımı tarafından geliştirilen KAPAN (Kiralık Hesap Analiz Platformu ve Ağ Nesnesi), finansal işlemlerde kiralık hesap ağlarını tespit etmeye yönelik yapay zeka destekli bir kara para aklamayla mücadele (AML) karar destek sistemi olarak tasarlandı.

Platform, geleneksel kural bazlı sistemlerin gözden kaçırabileceği karmaşık hesap ilişkilerini analiz ederek şüpheli yapıları açıklanabilir gerekçelerle finansal analistlerin değerlendirmesine sunuyor.

"Gençlerin üretkenliğini yansıtıyor"

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, elde edilen başarının öğrencilerin üretkenliğini ve üniversitedeki proje kültürünü yansıttığını belirtti.

Kibar, "Öğrencilerimizin güncel bir toplumsal ihtiyaca teknolojiyle çözüm geliştirmesi ve bu çalışmayı önemli bir başarıya dönüştürmesi bizler için çok kıymetli. KAPAN projesi, finansal güvenliğe katkı sunabilecek yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Danışman hocamız Öğr. Gör. Dr. Orkun Teke'yi ve takım üyelerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Danışmanlığını Öğr. Gör. Dr. Orkun Teke'nin yaptığı takımın kaptanlığını Begüm Çetin üstlenirken, takımda Ömer Faruk Demirel, Şermin Kara ve Eren Gönel yer aldı.

TEKNOFEST hazırlık ve yarışma sürecinde sağlanan desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Rana Kibar'a teşekkür eden takım üyeleri, elde ettikleri başarıyı daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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