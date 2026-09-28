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MCBÜ öğrencilerinin 9 projesi TEKNOFEST 2026 finalinde yarışmaya hak kazandı

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MCBÜ öğrencilerinin 9 projesi TEKNOFEST 2026 finalinde yarışmaya hak kazandı
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MCBÜ lisans ve doktora öğrencilerinin geliştirdiği 9 proje, TEKNOFEST 2026 kapsamındaki farklı yarışmalarda finale kaldı. Projeler yapay zeka, çip tasarımı ve hava savunma gibi alanlarda MCBÜ’yü temsil edecek; Rektör Kibar öğrencileri tebrik etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) lisans ve doktora öğrencileri tarafından geliştirilen 9 proje, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen farklı yarışmalarda finale kaldı. Yapay zekadan insansız kara araçlarına, çip tasarımından hava savunma sistemlerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler, MCBÜ'yü TEKNOFEST finalinde temsil edecek.

MCBÜ'lü öğrencilerin farklı disiplinlerde hazırladığı projeler, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen yarışmalarda finale kalma başarısı gösterdi. Doktora öğrencileri kategorisinde BAŞAR MEDAI takımı, Takım Kaptanı Ülke r Başar ile Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda finale kaldı.

Lisans öğrencileri kategorisinde ise 8 MCBÜ takımı farklı yarışmalarda finale kalmaya hak kazandı. Finansal Teknolojiler Yarışması'nda AlgoVest takımı Takım Kaptanı Bedirhan Yalap ve PARGE-TURNA takımı Takım Kaptanı Begüm Çetin ile mücadele edecek.

MAGNESIA takımı, Takım Kaptanı Hakan Özdil ile İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda; PAHT takımı, Takım Kaptanı Mehmet Burak Tarcan ile Hareketli Uydu Terminali Yarışması'nda yer alacak.

Pozitron takımı, Takım Kaptanı Mehmet Fatih Küçükçakır ile TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması'nın Orta Gerilim Teknolojileri kategorisinde finale kaldı. Substratum takımı Takım Kaptanı Kayra Sipahi ile Çip Tasarım Yarışması'nın Mikrodenetleyici Tasarım kategorisinde, Aegis Project takımı ise Takım Kaptanı Arda Uludağ ile Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması'nda yarışacak.

Döngüsel Yaşam Takımı da Takım Kaptanı Ömer Faruk Bakıcı ile Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması'nda MCBÜ'yü temsil edecek.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin farklı teknoloji alanlarında geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2026 finalinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite olarak öğrencilerin yenilikçi fikirlerini desteklemeye, onları bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında geliştirmeye önem verdiklerini belirten Kibar, öğrencilerin fikirlerini projelere dönüştürerek ulusal ölçekte önemli bir platformda yer almalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Rektör Kibar, finale kalan tüm öğrencileri ve akademik danışmanlarını tebrik ederek TEKNOFEST 2026 finalinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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