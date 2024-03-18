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Marvel, Üç Devam Filmini İptal Etti

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Marvel'ın popülaritesinin düşmesi ve filmlerinin gişede başarısız olması nedeniyle Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2'nin iptal edildiği açıklandı.

Süper kahraman filmlerine olan düşmeye devam ediyor. Özellikle burada öne çıkan Marvel, 2019 yılında izleyicilerle buluşan Avengers: Endgame filminden sonra adeta bir kimlik değişimi yaşadı. Son Avengers filmiyle Robert Downey Jr. (Iron Man) ve Chris Evans (Captain America) gibi ünlü oyuncular bizlere veda etti.

Bu durum Marvel'ın gün geçtikçe popülaritesini kaybetmesine ve filmlerinin gişede adeta çakılmasına neden oldu. Son gelen raporlar Marvel'ın yaklaşan üç devam filmini iptal ettiğini gözler önüne seriyor. Peki Marvel tarafında tam olarak ne oluyor?

Marvel, 'Ant-Man 4', 'Captain Marvel 3' ve 'Eternals 2'yi iptal etti

Sektörün güvenilir kaynaklarından Daniel Richtman, Marvel'in yaklaşan Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 devam filmlerini rafa kaldırdığını söyledi. İptal kararı direkt olarak Disney CEO'su Bob Iger'ın isteği doğrultusunda verilirken, bu noktada Marvel ile Disney arasında ufak fikir ayrılıkları olduğu da ifade ediliyor.

İddiaya göre Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Ant-Man 4 ve Captain Marvel 3'ün iptal edilmesine karşı çıkmıyor, ancak Eternals 2'nin iptal edilmemesini ve geliştirme sürecinin devam etmesini istiyor. Tüm bunlara rağmen Disney CEO'su Bob Iger ilgili filmlerin rafa kaldırılmasına karar veriyor.

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Disney'in üç devam filmi için iptal kararı vermesinin ardındaki ana neden hepimizin de tahmin edeceği üzere gişe endişesi. Zira Marvel'in 2019 sonrası performansı göz önüne alındığında Spider-Man haricinde vizyona giren tüm filmleri beklentilerin altında kaldı. Disney de bu nedenle söz konusu filmleri geçmiş gişe performanslarını dikkate alarak riskli olarak nitelendiriyor ve rafa kaldırıyor. Kısaca son kararla Marvel cephesinde 'yapmış olmak için yapmak' devri kapanmış gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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