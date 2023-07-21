Marvel's Spider-Man 2 Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Marvel's Spider-Man 2, PlayStation 5 için üç ay içinde satışa sunulacak. San Diego Comic-Con'da yayınlanan hikaye fragmanı, oyunun konusu hakkında bilgi veriyor. Fragmanda Peter Parker'ın Venom ortakyaşamına katılması ve şehri tehdit eden bir Venom görüntüsü yer alıyor. Ayrıca özel bir Spider-Man 2 PlayStation 5 ve DualSense kablosuz kontrol cihazı kombinasyonu da duyuruldu.

Marvel's Spider-Man 2, yalnızca üç ay içinde PlayStation 5 için satışa sunulacak, ancak oyunun konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için o kadar beklemenize gerek kalmayacak. San Diego'da düzenlenen bir çizgi roman fuarı olan San Diego Comic-Con'da yeni bir hikaye fragmanı yayınlandı. Bu hikaye fragmanı bizlere yeni çıkacak oyun hakkında bazı bilgiler sunuyor.

Spider-Man 2 hikaye fragmanı yayınlandı!

San Diego Comic Con'da yayınlanan yeni hikaye fragmanında Sony ve Insomniac, Peter Parker'ın kendisini nasıl Venom ortakyaşamına katılmış olarak bulabileceğine dair ilk bakış sunuyor. Yayınlanan fragman dramatik bir gerilimle dolu. Fragmanın başında Peter'ın en iyi arkadaşı Harry Osborne, "dünyayı iyileştirmek" için ondan yardım almak istiyor.

Spider-Man 2 Hikaye Fragmanı

Bu arada örümcek adamın başında ise Avcı Kraven belası var. Fragman ilerledikçe, muhtemelen kendisini Venom ortakyaşamına kaptıran ve yardımcı Örümcek Adam Miles Morales'in yardımına çaresizce ihtiyaç duyan Peter Parker'ı anlatan bir dış ses beliriyor. Hikaye fragmanının sonu, şehri terörize eden bir Venom görüntüsü ve ortakyaşamın kiminle birleştiğine dair açık uçlu bir soru bırakıyor.

Ünlü Hollywood davasını anlatan film, Netflix'e geliyor: Tarih verildi!

Bu çarpıcı hikaye fragmanına ek olarak Sony, her ikisi de Spider-Man kostümünün kırmızı renkleri üzerinde sürünen Venom ortakyaşamının karanlık dallarını içeren özel bir Spider-Man 2 PlayStation 5 ve DualSense kablosuz kontrol cihazı kombinasyonunu duyurdu. Cihazların üzerinde Spider-Man logosu bulunan kan lekelerini andıran kırmızı bir yayılım ve Venom ortakyaşamından izler var.

Ayrıca zaten bir PlayStation 5'e sahip olan kullanıcılar için Sony, özel sürüm denetleyici ve PS5 konsol kılıflarının 1 Eylül'de PlayStation Direct üzerinden de satın alınabileceğini söylüyor. Marvel's Spider-Man 2 Kıdemli Anlatım Direktörü Jon Paquette hikayeye daha derin bir bakış sunarak şunları ekledi:

Hikayemizin başında hem Peter Parker hem de Miles Morales özel hayatlarıyla boğuşuyor. Miles, üniversiteye giriş denemesini yazmak için zaman bulmaya çalışıyor, ancak sürekli oyalanıyor ve bunun yerine örümcek işleriyle uğraşıyor. Bu sırada Peter, May Teyze'nin evinin ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ancak satamıyor çünkü bu ev onun için çok şey ifade ediyor. Kahramanlarımız, belirsiz bir gelecek ve önlerinde bazı zor kararlar olan bir yol ayrımına geliyorlar.

Kraven'in avcıları şehre vardıklarında, neden orada olduklarına ve kimi ve neyi avladıklarına dair bir gizem başlıyor. Örümcek Adamlar ve MJ, Kraven konusuyla haşır neşir olurken Venom, Marvel'ın New York'unu ve değer verdikleri herkesi ve her şeyi tehdit etmeye başlıyor. Marvel's Spider-Man 2 şu anda ön siparişe açılmış durumda ve Türkiye fiyatı 799,00 TL.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.