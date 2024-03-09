Marvel's Spider-Man 2 DLC Sızıntısı ve Yeni Güncelleme Detayları

Geçtiğimiz günlerde, Marvel's Spider-Man 2 yaptığı son güncellemenin ardından büyük bir sızıntıyla çalkalandı. Güncelleştirmeleri yaptıktan sonra oyuna giren bazı kullanıcılar, menü ekranında DLC afişini bir anda karşılarında buldu.

Şimdiye dek sadece dedikodudan ibaret olan DLC içerik iddiaları, böylece gerçeklik kazanmış oldu. Fakat içeriğin çıkış tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Oyunseverler ise bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. İşte tüm detaylar…

Spider-Man 2, beklenmedik bir sızıntı yaşadı

Ortaya çıkan sızıntı, DLC paketinde yeni bir hikaye ve ölümsüzlük modu olacağını bizlere gösteriyor. Bu verilerin ortaya çıkmasından rahatsızlık duyan yapımcı Insomniac Games ise, meydana gelen hatayı düzeltebilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Ancak hatanın sebebi halen bilinmezken, firmanın küçük çaplı bir hacklenme vakası yaşamış olabileceğini öne sürenler bile mevcut. Yaşanan sızıntı bize çok ayrıntılı bilgiler vermese de, DLC ekranında Beetle adlı fenomen karakteri gören bazı fanlar büyük memnuniyet yaşadı.

Yayınlanan güncelleme sağlıklı bir şekilde yayına girdiğinde ise, oyunun PS5 versiyonuna yeni New Game+ ve fotoğraf modu ekleneceği açıklandı. Ayrıca ses ve kontrast gibi erişilebilirlik fonksiyonlarının da iyileştirileceği belirtiliyor. Fakat yaşanan bu tatsız olay, ekonomik kriz içinde olan geliştirici Insomniac Games için pahalıya patlayabilir. DLC içeriğini gören bazı kullanıcıların, içeriği satın almaktan şimdiden vazgeçtiği söyleniyor.

Sony'den yapay zeka arkadaşı geliyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel's Spider-Man 2 oynamaya değer mi yapım mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.