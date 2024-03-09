Üye Girişi
Haberler

Marvel's Spider-Man 2 DLC Sızıntısı ve Yeni Güncelleme Detayları

Güncelleme:

Marvel's Spider-Man 2 oyununda yapılan son güncellemeyle birlikte DLC sızıntısı yaşandı. Sızıntı, oyunda yeni bir hikaye ve ölümsüzlük modu olacağını gösteriyor. Ancak çıkış tarihi henüz belirsiz. Oyunseverler ise bu haberi sevinçle karşıladı. Ayrıca güncellemeyle PS5 versiyonuna yeni özellikler ekleneceği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde, Marvel's Spider-Man 2 yaptığı son güncellemenin ardından büyük bir sızıntıyla çalkalandı. Güncelleştirmeleri yaptıktan sonra oyuna giren bazı kullanıcılar, menü ekranında DLC afişini bir anda karşılarında buldu.

Şimdiye dek sadece dedikodudan ibaret olan DLC içerik iddiaları, böylece gerçeklik kazanmış oldu. Fakat içeriğin çıkış tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Oyunseverler ise bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. İşte tüm detaylar…

Spider-Man 2, beklenmedik bir sızıntı yaşadı

Ortaya çıkan sızıntı, DLC paketinde yeni bir hikaye ve ölümsüzlük modu olacağını bizlere gösteriyor. Bu verilerin ortaya çıkmasından rahatsızlık duyan yapımcı Insomniac Games ise, meydana gelen hatayı düzeltebilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Ancak hatanın sebebi halen bilinmezken, firmanın küçük çaplı bir hacklenme vakası yaşamış olabileceğini öne sürenler bile mevcut. Yaşanan sızıntı bize çok ayrıntılı bilgiler vermese de, DLC ekranında Beetle adlı fenomen karakteri gören bazı fanlar büyük memnuniyet yaşadı.

Yayınlanan güncelleme sağlıklı bir şekilde yayına girdiğinde ise, oyunun PS5 versiyonuna yeni New Game+ ve fotoğraf modu ekleneceği açıklandı. Ayrıca ses ve kontrast gibi erişilebilirlik fonksiyonlarının da iyileştirileceği belirtiliyor. Fakat yaşanan bu tatsız olay, ekonomik kriz içinde olan geliştirici Insomniac Games için pahalıya patlayabilir. DLC içeriğini gören bazı kullanıcıların, içeriği satın almaktan şimdiden vazgeçtiği söyleniyor.

Sony'den yapay zeka arkadaşı geliyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel's Spider-Man 2 oynamaya değer mi yapım mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Marvel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Şile adayı İbrahim Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Şile belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sultangazi adayı Sancar Öztürk kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sultangazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sultanbeyli adayı Orhan Çamuka kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Silivri adayı Zeliha Aksoy kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Silivri belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sarıyer adayı Ramazan Erdoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sancaktepe adayı Mutalip Geçer kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pendik adayı Mustafa Yılmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Maltepe adayı Kubilay Sevencan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Küçükçekmece adayı Lokman Alpaydın kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kartal adayı İltan Emekçioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kağıthane adayı Mustafa Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kadıköy adayı Esin Aydemir kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Güngören adayı Erdem Işıklar kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Güngören belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gaziosmanpaşa adayı Sevda Saydam İrgin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Fatih adayı Müfide Boğazlıyanlıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Fatih belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title