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Marvel 1943: Rise of Hydra Yeni Fragman Yayınlandı

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Marvel Games ve geliştirici Skydance New Media, Marvel 1943: Rise of Hydra için yeni fragman yayınladı. Tek oyunculu ve hikaye odaklı yapım, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir süper kahraman oyunu olacak. Bu kapsamda Kaptan Amerika ve Black Panter gibi karakterlere yer verilecek.

Marvel 1943: Rise of Hydra ne zaman çıkacak?

Yaklaşık 3 dakikalık tanıtım fragmanı, oyuna dair ilk bakışı sunuyor. Oyunda dört oynanabilir kahraman yer alacağı görülüyor. Oyunda Kaptan Amerika, Black Panter, bir Wakanda casusu ve Howling Commandos'un bir üyesi olacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi'nin bilim bölümü Hydra ile savaşacaklar.

Fragman, ortak düşmanlarıyla yüzleşmek için çalışırken farklı geçmişlere sahip bu kahramanlar arasında kurulacak bağı gözler önüne serdi. "Zorunlu ama huzursuz" bir ittifakın oluştuğunu belirten oyun açıklaması, her bir kahramanın hikayenin farklı noktalarında kontrol edileceğini doğruladı.

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Savaş, Hydra askerlerine ve teknolojik birimlere karşı hem yakın dövüş hem de menzilli saldırıları içeriyor. Bu kapsamda her karakterin kendine özgü yetenekleri olacak. Bu yetenekleri de savaşa uyarlamak oyuncuya kalacak.

Skydance New Media tarafından geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra; oyuncuları takım çalışmasına zorlayan bir deneyim sunacak. Amy Hennig tarafından kurulan stüdyo, Naughty Dog gibi birçok ünlü şirketten geliştirici transfer etmesiyle merak uyandırdı.

Marvel Games ve Skydance New Media, yeni oyunu 2025 yılında konsol ve PC'de yayınlamayı planlıyor. Geliştirme devam ettikçe daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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