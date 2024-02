Her ay Sony'nin PlayStation oyun konsolları için piyasaya sürülen yeni yapımlar ile birlikte kullanıcıların oyun seçenekleri giderek artmaya devam ediyor. Peki önümüzdeki ay çıkacak yapımlar neler? İşte Mart 2024 yeni PlayStation oyunları…

Yeni PlayStation Oyunları (Mart 2024)

Önümüzdeki ay çıkacak oyunlar listesine baktığımızda The Outlast Trials, çok dikkat çekiyor. Korku türünü sevenlerin merak içerisinde beklediği yapım, 5 Mart itibariyle PlayStation 4 / 5 üzerinden oynanabilecek.

Bununla beraber 2K Games'in yayıncılığını üstlendiği WWE 2K24 oyunu 8 Mart, dövüş oyunu Paint the Town Red VR 14 Mart, Prison Architect 2 ise 26 Mart'ta PlayStation için yayınlanacak. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mart 2024'te çıkacak PlayStation oyunları şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformTarih Classified: France '44PlayStation 4 / 55 MartThe Outlast TrialsPlayStation 4 / 55 MartHex Gambit: RespawnedPlayStation 4 / 56 MartReveilPlayStation 56 MartCrown Wars: The Black PrincePlayStation 57 MartTaxi Life: A Cab Driving SimulatorPlayStation 57 MartUnicorn OverlordPlayStation 4 / 58 MartWWE 2K24PlayStation 4 / 58 MartPaint the Town Red VRPlayStation VR 214 MartOutcast: A New BeginningPlayStation 515 MartAlone in the DarkPlayStation 520 MartDragon's Dogma 2PlayStation 522 MartRise of the RoninPlayStation 522 MartPrison Architect 2PlayStation 526 MartSouth Park: Snow DayPlayStation 526 MartOpen RoadsPlayStation 4 / 528 Mart

