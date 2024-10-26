Marmaray 11 yılda 1,2 milyar yolcuya hizmet verdi

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te hizmete sunulduğunu hatırlattı.

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünde Marmaray'ın da 11'inci yaşını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin 164 yıllık rüyası Marmaray, Ağustos 2004'te vurulan ilk kazma ile hayata geçti. Marmaray açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet verdi. Hattımızla vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa sürede, hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Marmaray'ın muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağladığının altını çizdi.

"KONFORLU VE RAHAT SEYAHAT"

İstanbul için sağlıklı, çağdaş kent yaşamı ve şehrin ulaşım sorunlarına uzun süreli çözüm sağlayan Marmaray'ın metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, İstanbul'un yaşam kalitesini önemli oranda artırdı. Bir yerden bir yere gitmek için saatlerce trafik sıkışıklığında bunalan İstanbullu artık Marmaray ile 76,6 kilometre ve 43 istasyonlu bir yapı içinde ve buralara sağlanan entegre sistemlerle konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. 2013'te yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısı bu yılın 10 ayında 208 milyona ulaştı."

"GÜNDE ORTALAMA 650 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR"

Uraloğlu, Halkalı-Gebze arasında günde 148 tren seferiyle, 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında ise 139 tren seferiyle, 7,5 dakika aralıklarla hizmet verildiğinin altını çizdi.

Günde 287 sefer yapıldığını, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısının 297'ye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, "Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere, 54 tren seti halinde, 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor." bilgisini paylaştı.

MARMARAY YÜK TAŞIMACILIĞINDA DA ROL ÜSTLENDİ

Uraloğlu, Marmaray'ın uluslararası yük taşımacılığında da kritik rol üstlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: Orta Koridor'un altın halkası Marmaray boğaz tüp geçişinden bugüne kadar, çoğu ihracat yükü taşıyan, 2 bin 88 yük treni Avrupa yönüne, 1881 yük treni ise Asya yönüne olmak üzere 3 bin 969 yük treni geçti. Türkiye, yeni lojistik koridorları ve başarılı operasyonel süreçleriyle küresel ticaretteki önemli rolünü sürdürüyor."