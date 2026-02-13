Marketten dönen kadın kabusu yaşadı! Ellerini bağlayıp hesaplarını boşalttılar
Antalya'da Ukrayna uyruklu kadın marketten döndüğünde dehşeti yaşadı. Silahlı ve kapüşonlu 4 şüpheli, zorla eve girerek kadının ellerini bağlayıp yüz tanıma sistemiyle kripto hesabına girdi. Kadına ait 18 bin euroyu başka hesaba aktaran şüpheliler ikamette bulunan 5 bin euro, 7 bin dolar ve 200 gram altını alarak kaçtı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.
- Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu bir kadının evine silah zoruyla giren 4 şüpheli, kadının kripto para hesabından 18 bin euro çaldı.
- Şüpheliler ayrıca kadının evinden 5 bin euro, 7 bin ABD doları ve yaklaşık 200 gram altın aldı.
- Olayla ilgili 4 şüpheli Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde yer alan bir sitede ikamet eden Ukrayna uyruklu A.H. markette alışveriş yapıp evine döndüğünde dehşeti yaşadı. Site koridorunda bekleyen kapüşonlu 4 şüpheli silah zoruyla kadının evine girdi.
ELLERİNİ BAĞLAYIP YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE HESABINA GİRDİLER
Kadının ellerini bağlayan şüpheliler, yüz tanıma sistemini kullanarak A.H'nin kripto para hesabına giriş yaptı. Şüpheliler hesaptaki 18 bin euroyu başka bir hesaba aktardı. Ayrıca ikamette bulunan 5 bin euro, 7 bin ABD dolayı ve yaklaşık 200 gram altını alan maskeli şüpheliler olay yerinden kaçtı.
4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin R.A. (38) A.S (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 4'ü kaçmaya çalıştıkları sırada Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Jandarma şahısların eve girmesi, kaçtıkları panelvan aracın takibi ve karayolunda düzenlenen operasyonla şahısların yakalanıp gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.