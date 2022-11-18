Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın potansiyelini kullanmak istiyor

Meta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısını açıkladı. Şirket, platformlarının aylık aktif kullanıcı sayısını Instagram için 2 milyar, Facebook için 2,96 milyar ve WhatsApp için de 3,71 milyar olarak belirtti. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu sayıya ulaşması şirket Ceo'su Mark Zuckerberg'in para kazanma planlarını da ortaya koydu. Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın hızla yükselen kullanıcı sayısından para kazanmak istiyor. Peki CEO bunu nasıl gerçekleştirecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Mark Zuckerberg, WhatsApp'tan para kazanmak için erken dedi

Mark Zuckerberg, son birkaç aydır metaverse için yaptığı yatırımlarla şirkete para kazandırmak istiyor. Fakat 2022 yılının üçüncü çeyrek raporlarında WhatsApp'ın aktif kullanıcı sayısının ortaya çıkmasıyla birlikte rotayı anlık haberleşme uygulamasına çevirmeye hazırlanıyor.

Zuckerberg, yaptığı bir açıklamada WhatsApp ve Messenger için "muhtemelen işimizin bir sonraki temel direği olacak" dedi. Yani CEO, WhatsApp kullanıcı sayısının yüksekliğini para kazanmak için kullanacak.

Meta çalışanları kullanıcı hesaplarını ele geçirdi!

Ünlü CEO, ek olarak iki uygulamadan para kazanmak için erken bir zaman olduğunu belirtti. Zuckerberg yine de tüm bu planlarına rağmen metaverse dünyası için yaptığı yatırımlardan vazgeçmiyor. Fakat son açıklamaları, şirketin stratejilerinde değişiklik yapacağının en büyük göstergesi.

Firmanın metaverse gelişimiyle ilgilenen Reality Labs adlı departmanı 2022 yılında 9,4 milyar dolar kaybetti. Meta, yaptığı bir açıklamada "2023'teki Reality Labs faaliyet kayıplarının yıldan yıla önemli ölçüde artacağını tahmin ediyoruz." dedi. Ek olarak da 2023 için Reality Labs yatırımlarını, uzun vadede şirketin toplam işletme gelirini artırma hedefimize ulaşabilecek şekilde hızlandırmayı umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinde ne gibi değişiklikler yapabilir? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.