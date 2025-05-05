Manisa Celal Bayar Üniversitesi TEKNOFEST'te İki Kategoride Birinci Oldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin TEKNOFEST takımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs'ta düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, 2 kategoride birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Pagit Spektrum: DEEPNETS takımı, "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde "Denizlerdeki Atık Ağ Sorununa Biyolojik Ağlarla Çözüm" adlı projeyle birincilik ödülü kazandı.

TÜBİTAK paydaşlığında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması'nda ise "MCBÜ OptiTech 2" takımı, geliştirdikleri "OptiFuture" projesiyle TÜBİTAK Sunum Ödülleri'nde birincilik elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, yarışmaya 52 takım ve 215 öğrenciyle katıldıklarını belirterek, başarılarıyla kendilerini gururlandıran öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

Kibar, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin genç beyinleri, TEKNOFEST gibi uluslararası düzeyde prestijli bir organizasyonda, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunarak bizleri gururlandırdı. Akademik bilgi ile pratik uygulamayı birleştiren projeler, üniversitemizin eğitimde ve araştırmada geldiği seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyorum."