Malatya'da ortaokul öğrencileri elektrikli araç bataryalarının yanmasını önleyecek proje geliştirdi

Malatya'da Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, lityum bataryaların yanmasını engellemek amacıyla 'Mısır Nişastası Kullanılarak Katı Hal Elektrolit Üretimi ve Güvenli Enerji Depolama' projesi ile TÜBİTAK yarışmasında ikincilik elde etti.

Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Asım Kahraman ile Muhammed Emre Altın, lityum batarların yanmasını engellemek için hazırladıkları "Mısır Nişastası Kullanılarak Katı Hal Elektrolit Üretimi ve Güvenli Enerji Depolama" Projesi, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ikincilik elde etti.

Asım Kahraman, AA muhabirine, elektrikli araçlarda lityum bataryaların kullanıldığını, bu bataryaların içerisinde bulunan sıvı elektrolit isimli maddenin fazla ısınması ve havayla temas etmesi durumunda patlama riskinin oluştuğunu, bunu engellemek için proje yaptıklarını anlattı.

Kahraman, gliserol denilen kimyasal madde ile elde ettikleri bataryaya esneklik kazandırdıklarını, bunun bataryada çatlama, şişme riskini ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Muhammed Emre Altın da, "Projemizin amacı mısır nişastasından katı hal elektrolit üretmekti. Deneylerimizde sıcaklık arttıkça direncin azaldığını gördük." dedi.

Proje sorumlusu Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Yücel Kılıç ise öğrencilerle birlikle hazırladıkları projenin, İnönü Üniversitesi Batarya Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki cihazlarla test edildiğini belirtti. Projelerinin bölge finallerinde ikinci olduğunu dile getiren Kılıç, "Çocuklar projelerini İnönü Üniversitesinde 4 gün boyunca sundular. Projemizi daha da geliştirerek sonraki yılda Türkiye finallerine kalmayı hedefliyoruz." dedi.

İnönü Üniversiteleri Batarya Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlilerinden Kezban Korkusuz da, öğrencilerin projelerini merkezlerinden destek alarak yürüttüğünü dile getirerek, "Öğrenciler laboratuvarımızda danışman hocalarıyla beraber deneylerini başarıyla tamamladılar. Biz sadece rehberlik yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
