LPG'li araçlar için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi süresi 31 Aralık'a uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında, benzin ve motorin dışındaki yakıt türlerine ilişkin bazı zorunlulukların süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, LPG başta olmak üzere alternatif yakıt türleriyle ilgili donanım kurulumlarına ilişkin son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.

31 ARALIK 2025'E KADAR SÜRE VERİLDİ

Açıklamaya göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, LPG gibi benzin ve motorin dışındaki yakıt türlerini sağlayan pompa ünitelerinde kullanılacak Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) sistemlerini en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurmaları gerekiyor. Ayrıca bu sistemlerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre edilerek, UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlanması şartı da getirildi.

Öte yandan, LPG'li veya birden fazla yakıt türüyle çalışan taşıt sahipleri için de süre 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Buna göre, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil ettikleri LPG'li ya da çoklu yakıt sistemine sahip araçlarda, benzin ve motorin dışındaki depolar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılarak sistemin aktif hale getirilmesi gerekiyor.

UTTS NE İŞE YARIYOR?

Ulusal Taşıt Taşıma Sistemi (UTTS), Türkiye'de motorlu araçların taşıma işlemlerini daha güvenli, hızlı ve etkili bir şekilde yönetmek amacıyla oluşturulan bir dijital takip ve yönetim sistemidir. Bu sistem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilir ve genellikle taşıtların nakliye süreçlerinin izlenmesi, kontrol edilmesi ve belge işlemlerinin kolaylaştırılması için kullanılır.