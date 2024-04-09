Logitech G Pro X 60 Lightspeed: Yeni Kablosuz Oyuncu Klavyesi

Logitech de yeni duyurduğu kablosuz oyuncu klavyesi ile yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına dahil oldu. Logitech G Pro X 60 Lightspeed olarak adlandırılan model, şirketin ilk yüzde 60 kompakt klavyesi olarak tanıtıldı. Oyuncular için daha kullanışlı bir klavye olarak tanıtılan G Pro X 60, Logitech'in son teknolojileri ve kullanıcıların sevdiği özelliklerle geliyor. İşte Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi özellikleri ve fiyatı…

Logitech G Pro X 60, 179 dolardan satışa çıktı

Lightspeed özelliği ile kablosuz klavye meraklısı oyuncular için gecikmesiz bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen firma, yeni klavyesinde üç farklı bağlantı seçeneği sunuyor. Kablosuz olarak tanıtılan G Pro X 60, oyuncular isterse USB-C'den USB-C'ye şarj kablosuyla, tanıtıldığı gibi Bluetooth bağlantısıyla, veya kablolu olarak kullanılabiliyor.

Diğer yüzde 60 klavyelere göre daha üstün performans sağladığı iddia edilen G Pro X 60, oyunculara daha geniş alanlar sağlayarak masa üzerinde kontrolü kolaylaştırıyor. KEYCONTROL özelliği sayesinde de G HUB üzerinden klavyenin tüm tuşlarını özelleştirebilen oyuncular, her tuşa 5 farklı fonksiyon ve makro atayabilirler.

Böyle özellik görülmedi! Logitech MX Brio 4K webcam satışa çıktı

Ses ve aydınlatma efektleri ile de oyuncuların gözünü boyamayı başaran Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi, mekanik klavye seven oyuncular için maalesef uygun olmayacak. Tactile GX Optik anahtarlarla gelen Pro X 60, standart mekanik tuşlara göre daha hızlı performans sağlarken, şık bir taşıma çantasında kullanıcılara sunuluyor.

179 dolardan satışa çıkan klavye, Siyah, Beyaz, ve Pembe olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Yeni ürünün önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında satışa çıkacağını belirten Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Lideri Cihan Önal şunları söyledi:

"Logitech G olarak espor profesyonellerinden aldığımız geri bildirimlerle ürün gamımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Logitech'in ilk %60 modeli olan PRO X 60 ürünümüz de 16 farklı takımdan alınan geri bildirimler sonucu ortaya çıkan bir ürün. Globalde ve Türkiye'de sponsoru olduğumuz başarılı espor takımlarının oyuncularıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarını yakından dinliyor ve dikkate alıyoruz. Bunun sonucunda geliştirdiğimiz KEYCONTROL teknolojimiz ile sektörde fark yaratıyor ve oyunculara mükemmel bir deneyim sunuyoruz. PRO X 60 Oyuncu Klavyemizi, Türkçe layout olarak önümüzdeki aylarda Türkiye'de satışa sunacağız."

Peki ya siz Logitech G Pro X 60 Lightspeed kablosuz oyuncu klavye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.