Lise sıralarında yapay zeka mesaisi

2030" projesi çerçevesinde güncel yapay zeka araçları ve dijital yetkinlikler üzerine uygulamalı eğitim aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençleri teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen "Genç-2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Genç Eğitimi" projesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin ilgi gösterdiği programda, geleceğin mesleklerinin temelini oluşturan dijital teknolojiler detaylı şekilde ele alındı.

Sadece teori değil, uygulamalı yapay zeka eğitimi

Alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen programda, yapay zekanın temel dinamikleri ve güncel teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler aktarılırken, dijital becerilerini geliştirmelerine yönelik özel sunumlar yapıldı. Eğitimin en çok dikkat çeken bölümü ise öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini pratiğe döken uygulamalı içerikler oldu. Programda güncel yapay zeka araçlarının tanıtımı yapılarak, katılımcıların bu araçları günlük hayatta ve mesleki gelişimlerinde nasıl etkin kullanabilecekleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere dijital sertifika verileceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı