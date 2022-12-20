Lionel Messi, tüm zamanların Instagram rekorunu kırdı!

2022 Dünya Kupası'nın ardından Instagram'da en çok beğeni rekoru kırıldı. Lionel Messi yaptığı paylaşımla beğeni rekorunun sahibi oldu.

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası finalinde gerçekleşen Arjantin-Fransa karşılaşması sonucunda Arjantin, kupanın sahibi oldu. Ünlü futbolcu Lionel Messi ise yıllar süren Dünya Kupası özleminin ardından Instagram'da yaptığı paylaşımla dünya rekoru kırmayı başardı. İşte detaylar!

Arjantinli futbolcu Instagram'da dünya rekoru kırdı

Geçtiğimiz gün gerçekleşen 2022 Dünya Kupası final maçının ardından Arjantin, Fransa'yı penaltı atışları sonrasında mağlup etti. Dünya Kupası zaferinin ardından Arjantin'in sevilen ve bilinen ismi Lionel Messi, Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı salladı.

Ünlü futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından yaptığı paylaşımla yeni bir sosyal medya rekoru kırdı. Arjantinli yıldızın, kupadan sonra Instagram'da yaptığı paylaşımında, "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum." dedi.

Lionel Messi'li Arjantin Dünya Kupası'nı kazandı!

Sevenleri ve takipçileri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşım, güncel olarak Instagram beğeni rekorunu kırdı. Daha önceki rekor ise 55 milyonluk beğeniye sahip olan bir yumurta hesabına aitti. Ancak bugünle birlikte yeni rekorun sahibi Arjantinli yıldız Messi oldu.

Bunların yanı sıra Lionel Messi, 26 maç ile Dünya Kupası'nda en fazla sahaya çıkan futbolcu olmayı başardı. Ünlü futbolcu, 2314 dakika ile Paolo Maldini'nin sahip olduğu 2217 dakikalık Dünya Kupası'nda oynama rekorunu da geçti. Messi, 2022 Dünya Kupası'nda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Söz konusu gol krallığı olduğunda Mbappe ile yarışan Messi, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Rekor üzerine rekor kıran Arjantinli yıldızın güncel takipçi sayısı ise 40 milyon artarak 402 milyona ulaştı. Instagram'daki bir önceki takipçi rekorunu ise yarım milyar takipçiyi geride bırakan Cristiano Ronaldo kırdı.

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