Linux Tabanlı İşletim Sistemleri Oyuncuların Yeni Gözdesi Olabilir

Valve'ın Steam Deck optimizasyonu kullanılarak yapılan testler, Linux tabanlı sistemlerin oyun performansında Windows 11'den başarılı olduğunu gösterdi. ABD'li oyuncular tarafından yapılan benchmark testleri, Arch Linux, Pop!_OS ve Nobara OS isimli sistemlerin Windows 11'den daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Ancak performans farkının düşük olması ve işletim sistemlerinin Windows 11'e göre daha az hizmete sahip olması da dikkate alınmalıdır.

Linux tabanlı geliştirilen bazı işletim sistemleri, oyuncuların yeni gözdesi olabilir. Valve'ın Steam Deck optimizasyonu kullanılarak yapılan testler, Linux tabanlı sistemlerin oyun performansında Windows 11'den başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

Linux vs Windows 11 oyun testleri

ABD'li oyuncular tarafından yapılan bazı benchmark testleri, Linux tabanlı üç işletim sisteminin oyun performansı ortaya koydu. Kıyaslamalar, Windows 11'den daha iyi performans göstermesiyle merak uyandırdı. Arch Linux, Pop!_OS ve Nobara OS isimli sistemler Windows 11'den nasıl daha başarılı oldu?

Test sırasında RX 6700 XT ekran kartı ve AMD Ryzen 7 5800X işlemcisi kullanıldı. Test edilen oyunlar arasında Cyberpunk 2077, Forspoken ve Starfield gibi büyük bütçeli birçok yapımın yer aldığı ifade edildi.

yeni çıkan önemli oyunlar yer

Test sırasında Nobara OS'nin tüm oyunlarda ortalama 100 fps ile birinci sırada yer aldığı ifade edildi. Arch Linux ve Pop!_OS ise sırasıyla 99 fps ve 95 fps ile ikinci ve üçüncü sıralara oturdu. Buna karşılık Windows 11, ortalama 94 fps ile listenin sonuncusu oldu.

Aradaki performans farklı düşük gibi görünse de, oyunların Windows için optimize edildiğini unutmamak lazım. Tekil oyun sonuçları da benzer şekilde oluştu. Windows'un rakiplerini geride bıraktığı tek oyun Ratchet & Clank oldu: Rift Apart oldu.

Daha da etkileyici olan durum ise işletim sistemleri arasındaki performans farkının oldukça düşük olması. Bu da Linux'un, oyunları Proton isimli yazılımla çeviriyor olmasına rağmen, Windows'tan daha başarılı olduğu anlamına geliyor.

Ancak bu işletim sistemlerinin Windows 11'e göre çok daha az hizmete sahip olduğunu, yani daha küçük olduğunu hatırlatmak gerekiyor.