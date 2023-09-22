Linux, altı yıllık (uzun vadeli destek) LTS desteği sunarak gömülü cihazlara yardımcı olmayı planlıyordu. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. 6 yıllık desteğin çok fazla iş yükü barındırdığını belirtti. Ne yazık ki artık başa dönüyor. Tıpkı 2017 yılının öncesi gibi artık 2 yıllık destek ile yoluna devam edecek.

Linux, altı yıllık (uzun vadeli destek) LTS desteği sunarak gömülü cihazlara yardımcı olmayı planlıyordu. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. 6 yıllık desteğin çok fazla iş yükü barındırdığını belirtti. Ne yazık ki artık başa dönüyor. Tıpkı 2017 yılının öncesi gibi artık 2 yıllık destek ile yoluna devam edecek.

Linux çekirdeklerine 6 yıl yerine 2 yıllık LTS desteği sunacak!

2017 yılında daha fazla destek sunması amacıyla Linux LTS desteğini 2 yıldan 6 yıla çıkarmıştı. Ne yazık ki işler umduğu gibi gitmedi. Bu hafta Avrupa Açık Kaynak zirvesinde, Linux Weekly News yönetici editörü Jonathan Corbet 2 yıllık desteğe geri döneceklerini açıkladı.

Linux'un bu kararı ani değil. Uzun zamandır planladığı bir çalışmanın neticesinde bu karara vardı. Linux'un bu kararı yeni çekirdekleri kapsayacak. Diğer çekirdeklerde ise mevcut kullanım ömrü çizelgesini uygulamaya devam edecek. Dolayısıyla 6.1, 5.15, 5.10, 5.4, 4.19 ve 4.14 için hala daha 6 yıllık destek sunuyor.

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Aslında 6 yıllık destek sunarken bile bu durumun isteğe bağlı olduğunu belirtti. Nitekim sürüm sayfasında: "Her yeni uzun vadeli çekirdek genellikle yalnızca 2 yıllık öngörülen EOL ile başlar. Yeterli ilgi olması durumunda daha da uzatılabilir. Sektörün daha uzun bir süre boyunca desteklenmesine yardımcı olacak."

Corbet, Linux'un çekirdekleri için LTS desteğini 2 yıla düşürmesinin gerekçelerini açıkladı. Corbet: "Eski çekirdekleri bu kadar uzun süre korumanın hiçbir anlamı yok. Çünkü insanlar onları kullanmıyor." dedi. Bu işletim sisteminin en güzel özelliği ücretsiz ve açık kaynak kodlu olması. Bu sayede yararlanan milyar dolarlık şirketler var. Çok geniş bir yelpazeye hizmet götüren Linux'un bakımcıları 6 yıllık LTS desteğinden pek de hoşnut değillerdi.

İki yıllık destek paketi bilgisayarlar için gayet ideal. Peki bu durum Android'i nasıl etkileyecek.2017 yılında bu desteği arttırma fikri Android ve nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanan cihazlar için ortaya çıkmıştı. Görünen o ki bu durum Android için pek iç açıcı olmayacak. Ancak Android çekirdek belgelerinde, Android'in her sürümü için bir Linux uyumluluk matrisi bulunuyor. Android 14, 4 yıllık bir çekirdek olan Linux 5.4 ile yeni cihazları destekliyor.