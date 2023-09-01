Lenovo Legion Gözlükleri Tanıtıldı

Lenovo, Legion Gözlükleri ile oyun tutkunlarına büyük bir sanal ekranda tam HD oyun deneyimi sunuyor. Şık çerçevelere ve renkli camlara sahip olan gözlükler, Legion Go ile birlikte elde oyun oynamak için ideal bir seçenek.

Lenovo, geçtiğimiz günlerde 8,8 inç'lik elde taşınabilir oyun bilgisayarı Legion Go'yu tanıtmıştı. Eğer Steam Deck ve Nintendo Switch karışımı bu harika cihaz sizlere yeterli gelmediyse, Lenovo'nun teknolojisiyle gözleri büyüleyecek bir oyun cihazı da bugün tanıtıldı.

İşte karşınızda Lenovo Legion Gözlükleri:

Legion Gözlükler şık çerçevelere ve güneş gözlüklerini andıran renkli camlara sahip. Gözlüklerin arkasında göz başına 1920×1080 piksel sağlayan mikro-OLED ekranlar var; böylece kompakt, katlanabilir bir form faktöründe büyük bir sanal ekranda tam HD oyun deneyimi yaşanabiliyor.

Kulaklıklar dahili hoparlörlere sahip, bu nedenle Legion Go ve Gözlük, büyük ekran keyfi ile elde oyun oynamak için ihtiyacınız olan tek şey oluyor. Cihazın sahip olduğu 1,2 metrelik bir USB-C kablosu da cabası.

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Lenovo'nun Legion Gözlükleri USB-C portunu destekleyen dizüstü bilgisayarlara, masaüstü bilgisayarlara, tabletlere ve telefonlara da bağlanabiliyor. USB-C bağlantı noktalarına sahip birçok Windows dizüstü bilgisayar, MacBook ve iPad'in yanı sıra Android telefonlar da uyumlu.

İki ayarlanabilir burun yastığı ve kaymaz adaptör ile kullanırken herhangi bir şekilde ağrı yapmıyor. Ayrıca gözlüğün içerisinde eğer numaralı gözlük kullanıyorsanız diye bir lens çerçevesi de mevcut.

Lenovo Legion Go ile Legion Gözlük ilginç bir kombinasyon gibi görünüyor. Bunların diğer popüler akıllı gözlüklerle nasıl karşılaştırılacağını bilmek için Lenovo'nun cihazının belirli bir süre kullanımda olması gerek.

Legion Gözlük 142g ağırlığında, görüş alanı 38 derece ve derece başına 58 piksel (PPD) yoğunluk sağlıyor. Ekranın parlaklığı henüz açıklanmadı. Ancak gözlüğün Ekim ayında 329 dolardan (güncel kur karşılığı 8.790 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını biliyoruz.

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