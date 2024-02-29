Dizüstü Bilgisayar İşlemci Sıcaklığını Düşürme Yolları

Dizüstü bilgisayar kullanıcılarına "en büyük sıkıntınız ne?" diye bir soru yöneltsek, kuvvetle muhtemel büyük çoğunluk "laptop çok ısınıyor" şeklinde şikayette bulunacaktır. Bu ne yazık ki pek çok dizüstü bilgisayar kullanıcısının yaşadığı bir problem.

Dizüstü bilgisayar kullanıcıları için işlemci sıcaklığını düşürme adına bazı yöntemler öneriliyor. Bunların bazıları işe yarıyor, bazıları yaramıyor. Biz de bu içeriğimizde "laptop çok ısınıyor" şikayeti için mutlaka fark yaratacak dizüstü bilgisayar işlemci sıcaklığı düşürme yollarını sıraladık.

"Laptop çok ısınıyor" diyenler için işlemci sıcaklığı düşürme yolları

Laptop için işlemci sıcaklığı düşürme yöntemlerine geçmeden önce şunu belirtmeliyiz ki öncelikle bilgisayarınızın işlemci sıcaklığının olması gerekenden yüksek olup olmadığını bilmelisiniz. Zira bu durumu takıntı haline de getirmemek gerekiyor. Çünkü bu bir dizüstü bilgisayar.

Bildiğiniz üzere dizüstü bilgisayardaki işlemcinin sıcaklık değeri, masaüstü bilgisayardaki işlemciye kıyasla her zaman daha yüksek olur. Bu normal bir durum. Bunun en önemli sebebi ise donanımların sıkışık bir düzende olması. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarınızın işlemci sıcaklığını bir yere kadar düşürebilirsiniz. O halde deneyebileceğiniz yöntemlere geçelim.

İşlemci sıcaklığı nasıl ölçülür?

Arka plandaki gereksiz uygulamaları kapatın

Dizüstü bilgisayarınızda arka planda çalışan uygulamalar, bellekte yer kaplar, ayrıca işlemciye de yük bindirebilir. Bu da bilgisayarın performansını olumsuz etkileyebilir ve işlemci sıcaklığının artmasına/düşmemesine yol açabilir. Bu nedenle arka plandaki gereksiz uygulamaları kapatmakta fayda var.

Bu yöntemin hiç etki etmeyeceğini düşünebilirsiniz. Bu, bilgisayardan bilgisayara değişebiliyor. Zira kimi kullanıcılar arka plandaki gereksiz uygulamaları kapatmanın ciddi bir etki yarattığını söylese de, kimileri de hiçbir şey değişmediğini söylüyor. Denemekte fayda var.

Sürücüleri güncel tutun

Bilgisayar sürücüleri, cihaz donanımının ve işletim sisteminin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan yazılımlardır. Her yeni sürücü güncellemesi ise bu iletişimi daha da güçlü hale getirir. Bu da sistem stabilitesini artırır ve performansı optimize eder. Sonuç olarak işlemci sıcaklığını da etkiler. Bu bağlamda dizüstü bilgisayarda işlemci sıcaklığını düşürme için sürücülerin sürekli olarak güncel tutulması oldukça önemli.

Dizüstü bilgisayarınızı temizleyin

Birkaç paragraf önce dizüstü bilgisayarın işlemci sıcaklığının yüksek olmasının temel nedeninin, donanımların sıkışık bir yapıda olması olduğunu belirtmiştik. Bu durum donanım ve fanların etrafında biriken tozlarla birleştiğinde ise daha da olumsuz bir hal alıyor.

Notebook nasıl temizlenir? Termal macun nasıl sürülür? (Video)

Çünkü tozlar, fanlar ve soğutma kanallarının verimini düşürerek işlemcinin soğutulamamasına, bu da daha da fazla ısınmasına neden oluyor. Bunu, zaten zor hareket ettiğiniz bir bölgede önünüze daha da zorlayıcı engellerin çıkması olarak düşünebilirsiniz.

Bilgisayarı düşük güç modunda kullanın

Laptop işlemci sıcaklığı düşürmek için cihazı düşük güç modunda kullanmayı düşünebilirsiniz. Genellikle çoğumuz performans modunu kullanmayı tercih ederiz çünkü bu mod en yüksek performansı sağlar ve bu da kullanıcı deneyimini artırır.

Ancak performans modu, yüksek performans elde etmek için daha fazla kaynak tüketir ve bu da işlemci sıcaklığının yükselmesine neden olabilir. Düşük güç modu ise az enerji kullanarak en yüksek performansı sunmayı hedefler. Bu sayede işlemci sıcaklığı, performans moduna kıyasla daha düşük olabilir.

Soğutucu altlık alın

Bilgisayarınızın altına bir soğutucu yerleştirebilirsiniz. Bu noktada doğru soğutucuyu tercih etmek büyük önem arz ediyor. Zira bu, sıcaklığı 5 dereceye kadar düşürülebiliyor. Tabii pek de kaliteli olmayan soğutucu tercih ettiğinizde tam tersi de olabilir.

Dizüstü bilgisayarınız için bir soğutucu altlık almak isterseniz, gücü USB ile değil, priz üzerinden alan modelleri tercih etmenizi öneriyoruz.

Termal macunu yenileyin

Laptop işlemci sıcaklığını düşürme için en etkili yöntemlerden birisi de termal macun kurumuş ise yenilemek. Isı iletiminde önemli bir yol oynayan macunun 5-6 ay aralıklı şekilde yenilenmesi tavsiye edilir. Bu noktada kurumamış macunu yenilemenin pek de gerekli olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu da "laptop çok ısınıyor" şikayetine yönelik en işe yarar çözüm yollarından birisi.

– Bu içeriğimizde dizüstü bilgisayar için işlemci sıcaklığı düşürme yollarını sizinle paylaştık.