Lamborghini, Logosunu Yeniledi

Lamborghini, markasını elden geçirme çalışmalarının bir parçası olarak ikonik logosunu yeniledi. Çok daha sadeleştirilmiş bir logoya geçiş yapan otomotiv devi, 3D çizimi 2 boyutlu hale getirdi. Klasik boğa ise daha sade olarak tasarlandı.

Yeni Lamborghini logosu çok daha sade olacak

Eski logodaki yansımalar ve dokular kaldırılarak temiz bir yazı benimsendi. Öte yandan yeni Lamborghini logosu ile altın ve sarıyla vurgulanan kısımlarda siyah ve beyaz ağırlıklı renk şemasına geçildi. Bu, markanın günümüz tasarım trendleriyle uyumlu olmasını sağlıyor.

Lamborghini, yenilenen logonun ileride model yelpazesinde ve dijital platformlarda kullanılacağını açıkladı. İlk olarak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek yeni Huracan modelinde görünmesi bekleniyor. Aventador ve Urus SUV gibi diğer araçlar da zaman içinde yeni logoyla güncellenecek.

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Bu güncellemeyle birlikte Lamborghini'nin kurumsal logosu, 20 yılı aşkın süre sonra ilk kez yeniden tasarlanmış oldu. Bu aynı zamanda markanın elektrifikasyon, sürdürülebilirlik ve "otantik" imaja odaklanan yeni stratejisini de yanstıyor.

Lamborghini, tüm ürün yelpazesi bu yıldan itibaren hibrit ve elektrikli olacak şekilde güncellemeyi planlıyor. Şirket, 2028 yılına kadar tamamen elektrikli modeller sunmayı da planlıyor.

Sadeleştirilmiş ancak klasik havayı yansıtan yeni logo, Lamborghini'nin markasını elektrikli geleceğe geçişini de temsil ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Lamborghini logosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.