Kuzey Amerika'nın önde gelen temiz enerji fuarı Las Vegas'ta başladı

LAS VEGAS, 12 Eylül (Xinhua) -- Kuzey Amerika'nın önde gelen temiz enerji fuarı RE+ 2023, Pazartesi günü ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde başladı. Fuarda temiz enerji sektörlerindeki en son gelişmeler sergilenecek.

Etkinlikte güneş enerjisi, enerji depolama, hidrojen, elektrikli araç altyapısı, mikro şebekeler, rüzgar ve daha birçok alanda akıllı enerji sektöründeki en güncel ekipman ve çözümlerin tanıtılması bekleniyor.

Organizatöre göre, dört günlük fuar dünyanın dört bir yanından 30.000'den fazla ziyaretçi ile 1.300'ü aşkın katılımcıyı kendine çekecek.

Fuarda Amerika Birleşik Devletleri ve denizaşırı ülkelerden temiz enerji sektörü uzmanları, liderleri ve profesyonelleri, temiz enerji çözümlerindeki en iyi uygulamaları paylaşacak ve iş olanaklarını genişletecek.

Fuara bu yıl yüzlerce Çinli şirket katılıyor.