Kütahya Belediyesi, Akıllı Şehir kategorisinde ödül kazandı

Kütahya Belediyesi, "Akıllı şehir" kategorisinde yer aldığı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet Öncesi Durum Tespiti" projesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye 39 belediyenin 79 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda "Akıllı Şehir" kategorisinde yer alan Kütahya Belediyemiz, "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet Öncesi Durum Tespiti" projesiyle ödülün sahibi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Akıllı şehir uygulamaları konusunda daha önce ödüller alan ve en son Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeyle Akıllı Şehir Uygulamaları'nda kendisiyle eşdeğer 51 il belediyesi arasında birinci, 81 il arasında ise beşinci olan Kütahya Belediyemiz, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda da "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet Öncesi Durum Tespiti" projesiyle ödüle layık görüldü. Şu an itibariyle 40'ın üzerinde akıllı şehir uygulamasını son 4 yılda şehrine kazandıran bir belediyenin başkanı, çalışanı olmanın haklı onurunu ve gururunu yaşadığımı ifade etmek isterim. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akıllı Şehir, İklim Dostu Şehir, Sağlıklı Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam, Sürdürülebilirlik Özel Ödülü, Şehir Planlaması ve Yenilikçilik, Şehir Planlama-Sağlıklı Yaşam olmak üzere 7 farklı kategoride yapılan yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri ise Prof. Dr. Atilla Akkoyunlu, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Doç. Dr. Burcu Zeybek'ten oluştu. - KÜTAHYA