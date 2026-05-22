Haberler

Ordu'da liseli öğrencilerden bilim şenliği

Ordu'da liseli öğrencilerden bilim şenliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde 4006 Bilim Fuarı kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı toplumsal sorunlara çözüm üreten 15 proje görücüye çıktı. Proje koordinatörü, başarılı çalışmaları TEKNOFEST'e göndermeyi hedeflediklerini belirtti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde 4006 Bilim Fuarı kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı toplumsal sorunlara çözüm üreten 15 proje görücüye çıktı.

Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerin bilime olan merakını artırmak ve araştırma duygusunu geliştirmek amacıyla bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Okulun spor salonunda düzenlenen fuarda, 15 öğretmen ve 47 öğrencinin uzun süren emekleriyle hazırladığı 15 farklı proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"15 farklı projeyle katılım sağladık"

Bilim fuarında sergilenen çalışmaların niteliğine dikkat çekerek araştırma odaklı olduğunu söyleyen okulun Matematik Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Emrah Demir, "Bu projelerin 1 tanesini araştırma, 3 tanesini inceleme, 11 tanesini ise tasarım projeleri oluşturuyor. Projemize 47 öğrencimiz ve 15 öğretmenimiz destek verdi. Böylece öğrencilerimizin bilime olan merakını ve araştırma-incelemeye duydukları özlemi bir nebze de olsa gidermiş olduk" dedi.

"Yeni hedefimiz TEKNOFEST"

Öğrencilerin merak duygusunu canlı tutarak kendilerini geliştirmelerine destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Demir, "Burada sadece öğrencilerimizin araştırmaları kalmasın istiyoruz. Kendilerini bu alanlarda geliştirip daha ileriye taşımalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Gerekirse ilerleyen dönemlerde buradan çıkan başarılı projelerimizi TEKNOFEST'e göndermeyi düşünüyoruz. Özellikle tasarım alanında yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimizin toplumsal sorunlara cevap bulmalarını ve insanlığın faydasına olabilecek konulara değinmelerini tercih ettik" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı